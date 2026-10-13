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Berna Laçin'in asıl yüzü ortaya çıktı! 25 yıllık sadakatin sonu skandalla bitti: "Hastalandığım gün beni işten attı"

Berna Laçin'in 25 yıllık eski şoförü Osman Ersözlü'nün açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yıllarca Laçin'in ve ailesinin her işiyle ilgilendiğini, hatta annesine hastanede refakat edip babasına da baktığını söyleyen Ersözlü, yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işten çıkarıldığını söyledi.

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GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 13.10.2026 07:03 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 07:04
Berna Laçin’in asıl yüzü ortaya çıktı! 25 yıllık sadakatin sonu skandalla bitti: Hastalandığım gün beni işten attı

Berna Laçin'in yanında 25 yıl boyunca şoförlük ve getir götür işleri yapan Osman Ersözlü, eski patronunu vefasızlık ve kıymet bilmezlikle suçladı: "Ben ona ve ailesine 25 yıl emek verdim.

Berna Laçin’in asıl yüzü ortaya çıktı! 25 yıllık sadakatin sonu skandalla bitti: Hastalandığım gün beni işten attı

Bana hep 'Sen bizim ailemizdensin, sen olmasan ne yapardık, kızımda, annemde, babamda emeğin var' derdi. Annesi 16 gün hastanede yattı ona refakatçilik yaptım, babasına baktım" dedi.

Berna Laçin’in asıl yüzü ortaya çıktı! 25 yıllık sadakatin sonu skandalla bitti: Hastalandığım gün beni işten attı

NANKÖR VE VEFASIZ
Verdiği tüm emeklere rağmen kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Ersözlü, "Her işlerine koştum ama bana yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işime son verdi.

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Berna Laçin’in asıl yüzü ortaya çıktı! 25 yıllık sadakatin sonu skandalla bitti: Hastalandığım gün beni işten attı

GÜNAYDIN Osman Ersözlü'nün daha önceki açıklamalarını da böyle haberleştirmişti.

Berna Laçin’in asıl yüzü ortaya çıktı! 25 yıllık sadakatin sonu skandalla bitti: Hastalandığım gün beni işten attı

25 yılın karşılığında sadece 172 bin lira tazminat aldım. Hak hukuk diyerek etrafa yargı dağıtıyor ama benim hakkımı yedi. O nankör ve vefasız biri" diye de ekledi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör