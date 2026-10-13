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Berna Laçin'in asıl yüzü ortaya çıktı! 25 yıllık sadakatin sonu skandalla bitti: 'Hastalandığım gün beni işten attı'
Berna Laçin'in asıl yüzü ortaya çıktı! 25 yıllık sadakatin sonu skandalla bitti: "Hastalandığım gün beni işten attı"
Berna Laçin'in 25 yıllık eski şoförü Osman Ersözlü'nün açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yıllarca Laçin'in ve ailesinin her işiyle ilgilendiğini, hatta annesine hastanede refakat edip babasına da baktığını söyleyen Ersözlü, yüksek tansiyon teşhisi konduğu gün işten çıkarıldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 07:03
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 07:04