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Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada noktalandı
Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada noktalandı
Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı ve eşi Aslı Lal Adalı'nın 2 yıllık evlilikleri çatırdadı. Son 1 aydır şiddetli geçimsizliğin artması üzerine çift mahkemeye karşılıklı boşanma davası açtı. Serhan Adalı ve Aslı Adalı mahkemede 5 dakikada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:35