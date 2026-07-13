Beşiktaş başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada noktalandı

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı, 2024 yılında Aslı Lal Adalı ile evlenmişti. Mutlu giden evlilikte çiftin cephesinden üzen bir gelişme yaşandı. Serhan Adalı ve Aslı Adalı bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.