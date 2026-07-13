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Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada noktalandı

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı ve eşi Aslı Lal Adalı'nın 2 yıllık evlilikleri çatırdadı. Son 1 aydır şiddetli geçimsizliğin artması üzerine çift mahkemeye karşılıklı boşanma davası açtı. Serhan Adalı ve Aslı Adalı mahkemede 5 dakikada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:35
Beşiktaş başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada noktalandı

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı, 2024 yılında Aslı Lal Adalı ile evlenmişti. Mutlu giden evlilikte çiftin cephesinden üzen bir gelişme yaşandı. Serhan Adalı ve Aslı Adalı bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada noktalandı

Ancak son bir ayda tartışmaların iyice artması evdeki huzurun bozulması üzerine çift mahkemenin yolunu tuttu. Serhan-Aslı Adalı çifti İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada noktalandı

"BOŞANMAK İSTİYORUZ"
Taraflar İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçelerinde evliliklerinde son 1 aydır şiddetli geçimsizliğin iyice arttığını bu durumun kendilerine iyice zarar verdiğini dile getirdi. Evlilik birliğinin temelinden sarsılma durumundan dolayı, çift karşılıklı anlaşarak boşanmak istediklerini dilekçelerinde ifade etti.

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Beşiktaş başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı boşandı! 2 yıllık evlilik 5 dakikada noktalandı

ANLAŞMALI BOŞANDILAR
Dava Cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Serhan Kerim Adalı, Aslı Lal Adalı ve tarafları temsilen avukatları katıldı. Duruşmada taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini dile getirdi. Serhan Adalı ve Aslı Adalı mahkemede birbirlerinden talepte bulunmadı. Mahkemede son sözleri sorulan çiftin 2 yıllık evlilikleri 5 dakikada noktalandı. Taraflar anlaşarak boşandı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör