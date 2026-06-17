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Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

Little Mix'in eski üyesi Perrie Edwards ile bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Portekiz'de düzenlenen romantik ve sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikah karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 09:31
Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

Eski Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, şimdilerde İskoçya Premiership ekibi Celtic forması giyerken, dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards ile uzun süredir devam eden ilişkisini görkemli bir düğünle evliliğe taşıdı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

Portekiz'de gerçekleşen tören, çiftin aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla romantik bir atmosferde gerçekleşirken, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

18 Haziran 2022'de nişanlanan çift, masal gibi bir törenle mutluluğa 'evet' dedi.

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Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

Little Mix'in eski üyesi Perrie Edwards, sosyal medya hesabında düğünlerinden kareler paylaşarak takipçilerine mutluluklarını duyurdu.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

Paylaşımına "Bay ve Bayan Oxlade-Chamberlain" notunu düşen ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

Çiftin romantik düğün kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA