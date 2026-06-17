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Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi! Romantik kareler ilgi odağı oldu

Little Mix'in eski üyesi Perrie Edwards ile bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Portekiz'de düzenlenen romantik ve sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikah karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 09:31