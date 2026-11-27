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Beşiktaş'ın zaferi sonrası ünlüler de sessiz kalmadı! Peş peşe siyah-beyazlı paylaşımlar dikkat çekti...

UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'ın Batum kentinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın zaferi ve tribünde yaşanan olaylar sanat dünyasını harekete geçirdi. İşte o paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 27.11.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 10:31