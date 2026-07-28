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Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul'un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Yeşilçam'da 150'yi aşkın filme hayat vererek sinema tarihimize damga vuran Reha Yurdakul, sadece rol aldığı karakterlerle değil, kendi hayat hikayesiyle de iz bıraktı. Usta aktörün beyaz perdeden gerçek dünyaya uzanan vedası ise en az filmleri kadar sarsıcıydı. İşte efsane oyuncunun hafızalara kazınan o hüzünlü öyküsü...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 11:04
Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Reha Yurdakul, kamera karşısında sergilediği oyunculuk performanslarının ötesinde, yapımcı ve senarist kimliğiyle de Türk sinemasının mutfağında emek vermiş çok yönlü bir isimdi.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

PERTEVNİYAL LİSESİ'NDEN BEYAZPERDEYE UZANAN TUTKU

1926 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, ortaöğrenimini İstanbul'un köklü kurumlarından Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Sinemaya duyduğu tutkunun peşinden giderek 1949 yılında Mümtaz Ener'in yönetmenliğini üstlendiği "Kanatlardan Türbe" filmiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.

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Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

KARAKTER OYUNCULUĞUNDAN YAPIMCILIĞA UZANAN ÇOK YÖNLÜ BİR KARİYER

Kariyeri boyunca kendisini tek bir alanla sınırlandırmayan Yurdakul, sinemanın farklı kulvarlarında önemli eserlere imza attı. "Umudumuz Şaban" gibi klasikleşmiş bir yapımın senaryosunu kaleme alırken, "Doktor Civanım" filminde yapım sorumlusu olarak görev aldı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

"Karanfilli Naciye" filmiyle yönetmenlik deneyimi yaşayan usta isim; "Ana Hasreti", "Kanlı Sevda" ve "Yetim Yavrular" gibi projelerin ise yapımcılığını üstlendi.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Yeşilçam'ın en zorlu dönemlerinde dahi üretimden kopmayan Yurdakul, geride 150'den fazla film kapsayan geniş bir külliyat bıraktı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

AYNI FİLM SETİNDE YAŞANAN İKİ AYRI VEDA

Reha Yurdakul'un yaşamı, ancak senaryolarda rastlanabilecek nitelikte hüzünlü bir olayla sona erdi.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Usta oyuncu, 27 Aralık 1988 tarihinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Fatma Girik ile başrolü paylaştığı film setinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Yurdakul'un vefatını daha da sarsıcı kılan detay ise aynı filmin çekimleri sırasında bir diğer değerli oyuncu Hüseyin Kutman'ın da yaşamını yitirmiş olmasıydı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Bu üst üste yaşanan kayıplar, Türk sineması tarihine setlerde gerçekleşen en acı vedalardan biri olarak kazındı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM USTASININ HAYAT HİKAYESİ: AHMET ARIMAN

27 Kasım 1955'de İstanbul'da dünyaya gelen Arıman, oyunculuk hayatına 1975 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı filmi ile başladı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaymak ile evlenen Arıman, Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol aldı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan usta oyuncu, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösterse de son yıllarda söylenenlere göre oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylüyor.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

MÜZİĞE İLGİSİ ORTAOKUL YILLARINDAN GELİYOR

Ortaokul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitimler alan Arıman, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı. Çıktığı bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i oldu.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Onu oyunculuk kapısını açtıran müzisyenliği, oyunculuk yapmadığı dönemde onun geçim kaynağı oldu.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

"BENİM BİR İŞİM DE MÜZİSYENLİK"

Son dönemde televizyon ekranlarına birbirinden farklı karakterle çıksa da Ahmet Arıman, zaman zaman düğünlerde org çalarak şarkılar söylediğini şu sözlerle dile getirdi:

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

"Ben piyasa müzisyeniyim. Org çalıp şarkı söylüyorum. Bir gün otelde program yapıyorum başka gün bir düğünde ve bir barda. Yerine göre. Nerede iş varsa oraya giderim. Evimi geçindiriyorum. Aslında emekli oldum ama bu saatten sonra köşemize çekilip evde çiçek sulayacak halim yok."

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

YEŞİLÇAM'IN AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSMİ: 'ALTIN ÇOCUK' GÖKSEL ARSOY, BELGİN DORUK'LA İLGİLİ GERÇEKLERİ BAKIN NASIL ANLATTI!

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, birçok başarılı projede yer alarak Türk televizyonlarına adını altın harflerle kazıyan oyuncular arasında yer aldı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de "Kelepçe" ve 1959'da "Samanyolu" gibi filmlerde rol aldı.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

"Samanyolu" filmiyle büyük bir ün yakalayan Arsoy, bu filmde Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Yer aldığı filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynayan ve Yeşilçam'da "Altın Çocuk" takma adıyla tanınan Göksel Arsoy, son olarak biricik rol arkadaşı Belgin Doruk ve birlikte rol aldıkları filmdeki başarısı hakkında konuştu.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Sosyal medyada viral olan video ile yeniden gündeme gelen Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, onu Türk televizyonlarında önemli konuma getiren 'Samanyolu' filmi ve rol arkadaşı Belgin Doruk ile ilgili şu sözleri söyledi:

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

"BENDEN ÖNCE STAR YOKTU"

"15 bölüm yaptık beraber. Beni meşhur eden, yıldız yapan "Samanyolu" filminde benim karşımda Belgin Doruk oynuyordu. Öyle bir tuttu ki, öyle bir yıktı geçti ki... Beni yıldız yaptı. Star yaptı. Senaryoya ihtiyaç yok. Ben Belgin'in elini tutayım ormanda yürüyeyim, sandalda kürek çekerken ona şiir söyleyeyim, evde mum ışığında dans edeyim, mum ışığında bir yemek yiyeyim... Halk bitiyordu. Star sistemini ben yarattım. Benden önce star yoktu"

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

Yeşilçam'ın yakışıklılığıyla mest eden ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta isminin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan videoya hayranlarından iyi dilek mesajları gecikmedi.

Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul’un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...

SALAKO'NUN EMİNE'SİNE BİR DE ŞİMDİ BAKIN! GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN MERAL ZEREN DE SON HALİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM!

6 Haziran 1956'da İstanbul'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. Zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu İstanbul'da tamamladı.