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Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul'un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...
Beyaz perdede yıllarca iz bıraktı, oyunculuğuyla nesiller boyu hatırlandı! Reha Yurdakul'un acı hikayesi gözyaşlarına boğdu...
Yeşilçam'da 150'yi aşkın filme hayat vererek sinema tarihimize damga vuran Reha Yurdakul, sadece rol aldığı karakterlerle değil, kendi hayat hikayesiyle de iz bıraktı. Usta aktörün beyaz perdeden gerçek dünyaya uzanan vedası ise en az filmleri kadar sarsıcıydı. İşte efsane oyuncunun hafızalara kazınan o hüzünlü öyküsü...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 11:04