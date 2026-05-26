Trend Galeri Trend Magazin Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses'in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses'in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Zorlu hastalık sürecinde değişen görüntüsüyle sevenlerini endişelendiren İbrahim Tatlıses, adeta küllerinden doğdu. Fizik tedavi sürecinin ardından efsane saçları ve eski imajıyla kameralar karşısına geçen usta sanatçı, hayranlarına derin bir 'oh' çektirdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 13:00
Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bir süre yoğun bakım süreci geçiren usta sanatçı, yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Bir dönem fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret eden yakın dostu Mahmut Tuncer, çıkışta sevindirici haberi paylaşmıştı.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri kareyi yayınlayan Tuncer, paylaşımında "28 lahmacun ve 1 yumurtalı köfte eşliğinde hastane günlerini geride bıraktık. Ağabeyim taburcu oldu, Allah bir daha yaşatmasın" ifadelerine yer vermişti. İmparator'un beyazlayan saçları ise sevenlerini bir hayli endişelendirmişti.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

BEYAZ SAÇLAR GİTTİ, İMPARATOR GERİ GELDİ!

Sağlığı daha iyiye giden İbrahim Tatlıses son olarak Instagram hesabından bir video yayınladı.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Evinin balkonundan paylaşım yapan Tatlıses'in eski haline kısa sürede döndüğü görüldü. İmparator'un videosu sevenlerine de derinden bir 'oh' çektirdi.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses'in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

SAĞLIK SORUNLARI SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU?

Sanatçının hastaneye sevk edildiği haberini alan ailesi, çocukları ve yakın çevresi kısa sürede hastaneye gelerek usta ismi yalnız bırakmamıştı.

DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ

Haberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koşmuştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklemişti. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırmıştı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüşmüştü.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamamıştı. Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmıştı.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ

Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildiği söylenmişti.

"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"

İbrahim Tatlıses'in, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dediği konuşulmuştu.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

İbrahim Tatlıses evlatlarıyla tek tek görüştü! Babasıyla görüşen Ahmet Tatlıses baygınlık geçirdi!

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

HERKES BARIŞTILAR SANMIŞTI...

Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi süren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son ses kayıtları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

"O İSİMLER OLMASA KAPIMDAN SOKMAZDIM!"

İddialara göre Tatlıses, hastaneye gelen oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a adeta ateş püskürdü.

Usta sanatçının, "O isimler olmasa kapımdan sokmazdım!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Bir televizyon programına konuşan Tatlıses, şu sözleri kullanmıştı:

"Melek Zübeyde ile Tuğçe'ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum."

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adında 7 çocuğu var.

ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

PEKİ TATLISES'İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR?

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN SERVETLERİ...

SEDA SAYAN

Kazancını emlak yatırımları ile değerlendirmeyi tercih eden ünlüler arasında yer alan Seda Sayan'ın kira gelirinin 500 bin TL olduğu iddia edildi.Yapılan haberlerde yer alan iddialara göre Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Londra ve Miami'de de evleri olan Seda Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunduğu belirtiliyor.

Beyaz saçlar gitti, İmparator geri geldi! İbrahim Tatlıses’in son görüntüsü sosyal medyayı salladı

HÜLYA AVŞAR

Sarıyer`de köşk, Ayvalık`ta yazlık, Ayvalık`ta zeytinyağı fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'da lüks sitede bir daire, Riva`da arazi, Etiler`de daire, Londra`da Docklands Canary Wharf`ta şehrin en yüksek rezidansı `Pan Peninsula Tower 1`de bir daire, iki cip, bir otomobil, bankada yüklü bir nakit olduğu biliniyor.