Beyninde kitle olduğu ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Lara'dan yeni açıklama! "Hayata sıkı sıkı tutunuyorum"

'Katmer Katmer' şarkısıyla hafızalara kazınan Lara, geçen günlerde beyninde bir kitle olduğunu takipçilerine açıklamıştı. Sağlığı hakkında zor bir süreçten geçtiğini söyleyen şarkıcı Lara, yeni bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:36
2000'li yıllara 'Katmer Katmer' şarkısıyla damga vuran şarkıcı Lara, bir dönem fırtına gibi esmişti. Güze

Güzelliğiyle dönemin dikkat çeken kadınlarından olan Lara, sık sık adından söz ettiriyordu.

Şimdilerde sosyal medya hesabında da aktiflik gösteren ünlü şarkıcı, son olarak sevenlerini korkutan bir paylaşım yaptı.

"BEYNİMDE BİR KİTLE BELİRLENDİ"
Lara, paylaşımında sağlığı hakkında şöyle bilgi verdi, "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucu beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. "Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim. Dualarınız, güzel dilekleriniz ve yanımda oluşunuz benim için en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin desteğini hissetmek, kalbimi ve ruhumu daha da güçlü kılıyor. Allah'ın izniyle bu sınavı da aşacağıma inanıyorum. Hepinize sevgi ve şükranlarımla"

"LÜTFEN BENİ AFFEDİN"

Ardından çevresinden ve hayranlarından destek mesajları yağan ünlü isim bir açıklama daha yaptı, "Sevgili dostlarım, sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor; mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum."

SAĞLIĞINA DAİR YENİ AÇIKLAMA GELDİ!
Beyninde bir kitle olduğunu açıklayan ve zor bir süreçten geçtiğini söyleyen şarkıcı Lara yeni bir paylaşım yaptı.

"Bedenim zayıfladı ama kalbim hala güçlü" diyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum''

"GRİP BENİ YERE SERMİŞ DURUMDA"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda da sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Hastane odasından serumlu haliyle paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda, telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın."

Güzel şarkıcı takipçilerinden birçok 'geçmiş olsun' mesajı aldı.

Öte yandan şarkıcı Lara, yaptırdığı estetik müdahaleleri ve geçirdiği değişimle de bir dönem dikkat çekmişti. Yüzüne estetik yaptıran Lara, adeta bambaşka birine dönüşerek tanınmaz hale gelmişti.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE