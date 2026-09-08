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Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge'nin son hali ilgi odağı oldu...

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle tanınan Sibel Kasapoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aradan geçen yılların ardından duru güzelliği ve modern tarzıyla öne çıkan oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:49
Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...
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Bez Bebek dizisi, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesini ekran başına toplamış ve renkli karakterleriyle hafızalarda yer edinmişti.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Dizinin eğlenceli hikayesinin yanı sıra, kadrosunda yer alan çocuk oyuncuların performansları da izleyicilerin ilgisini çekmişti. Aradan geçen yılların ardından dizinin çocuk oyuncularının bugünkü halleri ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Bu isimler arasında, dizide canlandırdığı 'Özge' karakteriyle tanınan Sibel Kasapoğlu da yer alıyor. Bez Bebek'te henüz çocuk yaşlardayken kamera karşısına geçen Kasapoğlu, aradan geçen yıllarla birlikte büyüdü ve değişti. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi, diziyi o dönem takip edenlerin de dikkatini çekiyor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Kasapoğlu, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Çocukluk dönemindeki görüntüleriyle hatırlanan genç oyuncunun yıllar sonraki hali, eski hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Kasapoğlu'nun paylaşımlarına takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, oyuncunun geçirdiği değişim de sosyal medyada konuşuluyor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

KÜÇÜK BİR YILDIZ OLARAK HAYATIMIZA GİREN DİĞER İSİM: SEDA RENDA!

O reklam filmindeki "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyle bir döneme damga vuran o minik yıldızı hatırlıyor musunuz? Güneş gözlükleri, pembe mayosu, kıvırcık saçları ve elinden düşmeyen beyaz ayısıyla ekranlara neşe saçan o sevimli çocuk, hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise görenleri şaşırtıyor, "Bu gerçekten o mu?" dedirtiyor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek reklamında yer almış, söylemekte zorlandığı o cümle ise kısa sürede onu herkesin tanıdığı bir çocuk yıldız haline getirmişti. Bir anda gelen bu şöhret, yıllar sonra bile unutulmayan bir iz bıraktı.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı... Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

ESKİ POPÜLERLİĞİNİ YAKALAYAMADI

Los Angeles'ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde sevilen reklamda bir kez daha karşımıza çıksa da hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

HAYAL ETTİĞİ GİBİ ÜNLÜ BİR OYUNCU OLMADI

14 yıl sonra yeniden aynı reklamla ekranlarda boy gösteren Seda Renda o dönem şunları söylemişti:

''Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika'dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.''

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

EVLENİP VE ANNE OLDU

Ama hiç de hayal ettiği gibi ünlü bir oyuncu olmadı. Herkes onu 5 yaşındaki hali ile hatırlamaya devam ediyor. '10 Yüz Bin Milyon Baloncuk'un üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

5 YILDIZLI BİR OTELDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile hayatını birleştiren Seda Renda şimdilerde Turizm sektöründe. Seda Renda da eşi gibi 5 yıldızlı bir otelde üst düzey yöneticilik yapıyor. Kalan vaktini ise çocuğuyla geçiriyor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

2006 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena, bir dönemin en sevilen fantastik dizileri arasında yer almıştı. Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı dizi, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

CANSU DEMİRCİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

2006-2009 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi oyuncuların yer aldığı Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Cansu Demirci, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da yaşamaya başlamıştı.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Cansu Demirci'ye sosyal medya kullanıcılarından: 'Hiç değişmemiş', 'Hala aynı güzellikte', 'Sonunda yıllar sonra görüntülendi', 'Hep son halini merak etmiştim' şeklinde yorumlar geldi.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

İŞTE SON HALİ

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Öte yandan eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıkmıştı.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

İşte sizler için derlediğimiz diğer çocuk ünlüler...

DİLARA KURTULMUŞ

Yıllar geçmesine rağmen kesitleri hala sosyal medyada dönen dizi bu sefer müjdeli bir haberle yeniden dikkat çekti.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Dizide Nazlı karakterini canlandıran diğer çocuk oyuncu Dilara Kurtulmuş, büyüdü de gelin oluyor.Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı romantik teklife "I said yes" (Evet dedim) yanıtını vererek hayatının en özel anlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

ZEYNEP ÖZKAYA

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

Yıllar içindeki değiimi ile oldukça merak edilen çocuk oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden oldu.

Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge’nin son hali ilgi odağı oldu...

ZEYNEP ÖZKAYA