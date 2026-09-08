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Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge'nin son hali ilgi odağı oldu...
Bez Bebek’in minik yıldızı büyüdü, güzelliğiyle şaşkına çevirdi! Özge'nin son hali ilgi odağı oldu...
Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle tanınan Sibel Kasapoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aradan geçen yılların ardından duru güzelliği ve modern tarzıyla öne çıkan oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:49