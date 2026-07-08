Bingöllü Aşkın'ın hayali milyonları duygulandırdı “Var Mısın Yok Musun”a damga vuran anlar...

3.turda ilk 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Aşkın, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5.turun sonunda gelen 435.000 TL'lik banka teklifini reddedip şansını bir tur daha deneme kararı aldı. Ancak 6.turda son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla büyük üzüntü yaşadı.