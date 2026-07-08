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Bingöllü Aşkın'ın hayali milyonları duygulandırdı “Var Mısın Yok Musun”a damga vuran anlar...
Bingöllü Aşkın'ın hayali milyonları duygulandırdı “Var Mısın Yok Musun”a damga vuran anlar...
Televizyonun unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", 16. bölümüyle dün akşam Esra Erol'un samimi sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu haftanın yarışmacısı, Bingöl'den katılan 35 yaşındaki Aşkın Dilürü oldu. Hayatın tüm zorluklarına rağmen ayakta durmaya çalışan Aşkın'ın hayali milyonları duygulandırdı
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 10:48