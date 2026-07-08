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Bingöllü Aşkın'ın hayali milyonları duygulandırdı “Var Mısın Yok Musun”a damga vuran anlar...

Televizyonun unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", 16. bölümüyle dün akşam Esra Erol'un samimi sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu haftanın yarışmacısı, Bingöl'den katılan 35 yaşındaki Aşkın Dilürü oldu. Hayatın tüm zorluklarına rağmen ayakta durmaya çalışan Aşkın'ın hayali milyonları duygulandırdı

Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 10:48
Bingöllü Aşkın’ın hayali milyonları duygulandırdı Var Mısın Yok Musuna damga vuran anlar...

BİNGÖLLÜ AŞKIN'IN HAYALİ MİLYONLARI DUYGULANDIRDI!

Programın 16.bölüm yarışmacısı Bingöllü Aşkın Dilürü oldu. 35 yaşındaki Aşkın, kazanacağı parayla çocuklarıyla birlikte huzurla yaşayabileceği bir ev almayı hedefledi.

1 numaralı kutuyla yarışan Aşkın, ilk turlarda yaptığı başarılı seçimlerle dikkat çekti. Yarışma boyunca hem çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma hayalinden hem de zor geçen evlilik sürecinden bahseden aşkın, duygusal anlar yaşadı.

Bingöllü Aşkın’ın hayali milyonları duygulandırdı Var Mısın Yok Musuna damga vuran anlar...

3.turda ilk 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Aşkın, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5.turun sonunda gelen 435.000 TL'lik banka teklifini reddedip şansını bir tur daha deneme kararı aldı. Ancak 6.turda son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Bingöllü Aşkın’ın hayali milyonları duygulandırdı Var Mısın Yok Musuna damga vuran anlar...

Bankanın 215.000 TL'lik teklifiyle karşı karşıya kalan Aşkın, annesinin de tavsiyesiyle "varım" diyerek teklifi kabul etti. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı.

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Bingöllü Aşkın’ın hayali milyonları duygulandırdı Var Mısın Yok Musuna damga vuran anlar...

Duygu ve Bilge'nin kutularından 1.000 TL ve 250.000 TL çıkarken, bankanın devam senaryosunda bir sonraki teklifi 430.000 TL oldu. Aşkın'ın kendi kutusundan ise 10.000 TL çıktı.

Bingöllü Aşkın’ın hayali milyonları duygulandırdı Var Mısın Yok Musuna damga vuran anlar...

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!

17.Bölüm Tanıtımı:

Var Mısın Yok Musun 17. bölüm fragmanı | Video

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ESRA EROL #VAR MISIN YOK MUSUN #ATV