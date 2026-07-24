Trend
Galeri
Trend Magazin
Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella'dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!
Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella'dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!
İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella, otizmli oğluyla ilgili yaptığı açıklamayla milyonları duygulandırdı. Otizmli oğluna ilişkin sözleri ve saçlarını uzatma nedenini anlatan futbolcu, herkesi derinden etkiledi.
Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 16:38