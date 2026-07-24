Trend Galeri Trend Magazin Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella'dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!

Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella'dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!

İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella, otizmli oğluyla ilgili yaptığı açıklamayla milyonları duygulandırdı. Otizmli oğluna ilişkin sözleri ve saçlarını uzatma nedenini anlatan futbolcu, herkesi derinden etkiledi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:08 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 16:38
Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella’dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!

İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella, saha içindeki başarısından çok bu kez yaptığı yürek burkan açıklamayla gündem oldu.

Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella’dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!

MİLYONLARIN YÜREĞİNE DOKUNDU!

Otizmli oğlundan bahseden yıldız futbolcu, "Keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella’dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!

Cucurella, uzun saçlarını ise oğlunun çok sevdiği için kestirmediğini belirterek, "Bir gün beni unutursa, saçlarımdan tanıyabilsin diye uzatıyorum" ifadelerini kullandı.

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Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella’dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!

Dünyaca ünlü futbolcunun bu içten itirafı, sosyal medyada binlerce destek mesajı aldı.

Bir babanın en zor cümlesi...İspanyol milli futbolcu Marc Cucurella’dan otizmli oğlu için kahreden itiraf!

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