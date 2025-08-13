Trend
Galeri
Trend Magazin
Bir dönem güzelliğiyle herkesin aklını başından almıştı! Şimdi kaşlarına bile aklar düştü! İşte Brooke Shields'in son hali...
Bir dönem güzelliğiyle herkesin aklını başından almıştı! Şimdi kaşlarına bile aklar düştü! İşte Brooke Shields'in son hali...
Henüz 14 yaşındayken rol aldığı Mavi Göl filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Brooke Shields, güzelliğiyle herkesin aklını başından almıştı. Şimdi 60 yaşında olan Brooke Shields'in son hali görenleri şaşırttı. Shields'in değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 09:26