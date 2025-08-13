Bir dönem güzelliğiyle herkesin aklını başından almıştı! Şimdi kaşlarına bile aklar düştü! İşte Brooke Shields’in son hali...

Fırtınalı aşk hayatı ve başından geçen evliliklerle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Brooke Shields, Mavi Göl filmi ile büyük bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Tiyatrodaki oyunculuğu da sinemada olduğu kadar beğenilmişti.