Bir dönem güzelliğiyle herkesin aklını başından almıştı! Şimdi kaşlarına bile aklar düştü! İşte Brooke Shields’in son hali...

Henüz 14 yaşındayken rol aldığı Mavi Göl filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Brooke Shields, güzelliğiyle herkesin aklını başından almıştı. Şimdi 60 yaşında olan Brooke Shields'in son hali görenleri şaşırttı. Shields'in değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Fırtınalı aşk hayatı ve başından geçen evliliklerle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Brooke Shields, Mavi Göl filmi ile büyük bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Tiyatrodaki oyunculuğu da sinemada olduğu kadar beğenilmişti.

Güzelliği nedeniyle çocuk yaşlarda travmatik süreçlerden geçen Brooke Shields, genç bir kız olduğunda ekranların en güzel kadın oyuncusu kabul edilmişti.

1965 yılında New York'da dünyaya gelen Brooke Shields, çok güzel bir bebek olduğu için henüz 11 aylıkken modellik kariyerine başladı.

14 yaşında Vogue dergisinin kapağında yer alan Shields, erkek iç çamaşırı reklamlarında bile rol aldı.

Çocuk pornografisinin ele alındığı 1978 yapımı Pretty Baby filminde genelevde yaşayan bir çocuğu canlandıran Brooke Shields, çok kez çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun, çekimler sonrasında ağır psikolojik süreçlerden geçtiği konuşulmuştu.

Şimdilerde 60 yaşında olan ABD'li oyuncu ve modelin son hali şaşırttı. Güzel bir kız olduğu için annesinin ısrarıyla kaldıramayacağı rolleri canlandırmak zorunda kalan Shields için ''Güzelliği başına bela oluyor'' gibi yorumlar yapılıyordu.

İŞTE SON HALİ

'TOP GUN' FİLMİNİN EFSANE SARIŞINIYDI...

1986 yılında seyirci ile buluşan 'Top Gun' filmi bir döneme damgasını vurmuştu. Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Tom Cruise'a şöhret kapılarını açan Top Gun filmindeki partneri Kelly McGillis'in, son hali yeniden gündeme geldi.

Amerikalı oyuncu Kelly McGillis, Top Gun filmi çekildiğinde 29 yaşındaydı.

Bir dönemin efsane sarışını olan yıldız oyuncunun yaşlanmış hali herkesi şaşırttı.

Bir döneme damgasını vuran Tom Cruise ile başrollerini paylaştığı Top Gun filmi ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Kelly McGillis adeta tanınmaz hale geldi.

67 yaşında olan Kelly'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Ünlü oyuncu Kelly McGillis'in inanılmaz değişimi gündem olurken, Tom Cruise'un değişim yaşamaması dikkat çekti.

İşte Kelly McGillis'in son hali...

Kelly McGillis kimdir?

Kelly McGillis, Amerikalı ünlü oyuncu. Kendisi 1957'de Newport Beach, Kaliforniya'da doğdu. 1980'lerin kült olmuş oyuncularından olup sinema klasikleri arasına girmiş başrolünü Tom Cruise paylaştığı 1986 yapımı Top Gun filmi ile tanınmıştır.

Kelly McGillis'in rol aldığı yapımlar şu şekilde:

Top Gun (1986)

Witness (1985)

The Accused (1988)

90'ların unutulmaz dizisi Zeyna'nın güzeller güzeli savaşçı prensesi Lucy Lawless yılların azizliğine uğrayan ünlü isimlerden.

Bir bönemim savaşçı prensesi Zeyna değişimi ile hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Zeyna'ya hayat veren Lucy Lawless (Zeyna) son hali ile şaşırtıyor.

1995-2001 yılları arasında Yeni Zelanda'da çekilen dizinin başrollerinde Lucy Lawless (Zeyna) ve Renêe O'Connor (Gabrielle) yer almıştı.

Lucy Lawless yani Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

İşte bir döneme damgasını vuran ve büyük küçük herkesin severek izlediği Zeyna'nın başrol oyuncusu Lucy Lawless'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Lucy Lawless kimdir?

Yeni Zelandalı oyuncu ve şarkıcıdır. Uluslararası başarı kazanmış televizyon dizisi Zeyna: Savaşçı Prenses'te 1995'ten 2001'e kadar başrolde oynadığı Xena karakteriyle tanınmıştır.

Bundan başka Battlestar Galacticanın yeniden çevriminde rol aldı.