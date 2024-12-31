Trend Galeri Trend Magazin Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu

Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu

Katıldığı Popstar yarışmasıyla ününe ün katıp, adeta sokakta adım atamıyordu...Bahsettiğimiz isim Popstar şampiyonu Abidin Özşahin'den başkası değil. Peki yarışmanın ilk senesinde şampiyon olan Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 31.12.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 06:40
Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu

Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Bakın şimdi neler yapıyor!

Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu. Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu.

Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu

Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor: "O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.

Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu

Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."

Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı.

SON DAKİKA SON DAKİKA