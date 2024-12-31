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Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu
Bir dönem sokakta adım atamıyordu...Popstar şampiyonu Abidin bakın şimdi ne yapıyor? Son hali gündem oldu
Katıldığı Popstar yarışmasıyla ününe ün katıp, adeta sokakta adım atamıyordu...Bahsettiğimiz isim Popstar şampiyonu Abidin Özşahin'den başkası değil. Peki yarışmanın ilk senesinde şampiyon olan Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor? Duyunca çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 31.12.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 06:40