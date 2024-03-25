Popstar Abidin bambaşka bir hayat seçti, yeteneği değişmedi | Video
Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. 20 yıl geçmesine rağmen Popstar yarışması halen daha konuşulmaya devam ediyor. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Yarışmanın ilk senesinde şampiyon Abidin Özşahin olmuştu ve o dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Şimdilerde bambaşka bir meslekte profesyonelleşen Abidin Özşahin, sosyal medya hesabından müzik yaptığı videoları paylaşmaya devam ediyor.
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