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Bir döneme damga vuran Sihirli Annem’in çocuk yıldızıydı! Damla Ersubaşı’yı şimdi gören tanıyamaz! 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti

Bir zamanların unutulmaz fantastik dizilerinden olan Sihirli Annem, hem çocuklar hem de büyükler tarafından ilgi ile izleniyordu. Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanıdığımız Damla Ersubaşı yıllar sonra son haliyle tekrar gündem oldu. Artık 38 yaşında genç bir kadın olan Damla Ersubaşı, takipçileri tarafından çok sevilen bir sosyal medya fenomeni. Ekranlardan uzak olan Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti. Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor. İşte incecik olan sosyal medya fenomeni Damla Ersubaşı'nın inanılmaz değişimi…

Giriş Tarihi: 05.11.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:04
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem’in çocuk yıldızıydı! Damla Ersubaşı’yı şimdi gören tanıyamaz! 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti

Damla Ersubaşı, son haliyle tekrar gündem oldu. Sosyal medya fenomeni Damla Ersubaşı, şimdi bambaşka biri oldu.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem’in çocuk yıldızıydı! Damla Ersubaşı’yı şimdi gören tanıyamaz! 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti

İşte ünlü oyuncunun formda kalmasının sırrı…

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem’in çocuk yıldızıydı! Damla Ersubaşı’yı şimdi gören tanıyamaz! 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti

6,5 ayda 41 kilo veren genç oyuncu Damla Ersubaşı, zayıflama sürecini ve yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem’in çocuk yıldızıydı! Damla Ersubaşı’yı şimdi gören tanıyamaz! 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti

Ben diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem’in çocuk yıldızıydı! Damla Ersubaşı’yı şimdi gören tanıyamaz! 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti

90 kilogramdım %45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.

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