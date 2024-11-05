Bir döneme damga vuran Sihirli Annem’in çocuk yıldızıydı! Damla Ersubaşı’yı şimdi gören tanıyamaz! 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti

Bir zamanların unutulmaz fantastik dizilerinden olan Sihirli Annem, hem çocuklar hem de büyükler tarafından ilgi ile izleniyordu. Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanıdığımız Damla Ersubaşı yıllar sonra son haliyle tekrar gündem oldu. Artık 38 yaşında genç bir kadın olan Damla Ersubaşı, takipçileri tarafından çok sevilen bir sosyal medya fenomeni. Ekranlardan uzak olan Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş 6,5 ayda 41 kiloya veda etmişti. Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor. İşte incecik olan sosyal medya fenomeni Damla Ersubaşı'nın inanılmaz değişimi…