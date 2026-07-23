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Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan'ın yeni evi parmak ısırttı!
Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan'ın yeni evi parmak ısırttı!
Bir döneme damga vuran sunucu Alp Kırşan, şöhretin zirvesindeyken ekranlara veda ederek bambaşka bir yaşamı tercih etti. Doğayla iç içe, sakin bir hayat kuran Kırşan'ın lüksü sadelikle buluşturan evi ise görenleri şaşırttı. İşte ünlü sunucunun gözlerden uzak yeni yaşamı ve dikkat çeken evi...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 16:09