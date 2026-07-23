Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Öncesinde Bodrum'a yerleşerek gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Alp Kırşan, burada 10 yıl geçirdikten sonra ailesiyle birlikte bir yıl da Antalya'da yaşadı. Ünlü sunucu ve eşi, son olarak rotalarını Kırşan'ın memleketi İzmir'e çevirerek yeni hayatlarına burada devam etme kararı aldı.