Trend Galeri Trend Magazin Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan'ın yeni evi parmak ısırttı!

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan'ın yeni evi parmak ısırttı!

Bir döneme damga vuran sunucu Alp Kırşan, şöhretin zirvesindeyken ekranlara veda ederek bambaşka bir yaşamı tercih etti. Doğayla iç içe, sakin bir hayat kuran Kırşan'ın lüksü sadelikle buluşturan evi ise görenleri şaşırttı. İşte ünlü sunucunun gözlerden uzak yeni yaşamı ve dikkat çeken evi...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 16:09
Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Öncesinde Bodrum'a yerleşerek gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Alp Kırşan, burada 10 yıl geçirdikten sonra ailesiyle birlikte bir yıl da Antalya'da yaşadı. Ünlü sunucu ve eşi, son olarak rotalarını Kırşan'ın memleketi İzmir'e çevirerek yeni hayatlarına burada devam etme kararı aldı.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

2014 yılında Zeynep Kırşan ile evlenen Alp Kırşan, ekranlara ve uzun yıllar yaşadığı İstanbul'a veda ederek yeni bir hayata adım attı. Bu kararla birlikte doğayla iç içe, sakin bir yaşamı tercih eden ünlü sunucu, hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

İstanbul'dan ayrıldıktan sonra bir süre Ege ve Akdeniz'de yaşayan çift, son olarak İzmir'in Karşıyaka ilçesine yerleşme kararı aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

İzmir'e taşınmadan önce satın aldıkları müstakil evi kapsamlı bir yenileme sürecinden geçiren çift, bahçe içerisindeki tek katlı yapıyı baştan sona restore ederek modern ve konforlu bir yaşam alanına dönüştürdü.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Evin dekorasyonunda her ayrıntıyla yakından ilgilenen Alp Kırşan, duvar renklerinden mutfak dolaplarına kadar tüm seçimleri eşi Zeynep Kırşan'ın beğenisine göre şekillendirdi. Böylece çift, hayallerindeki yaşam alanını birlikte oluşturdu.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Evin dekorasyonunda pastel tonlar ve doğal ahşap detaylar öne çıkarken, sade ve sıcak bir atmosfer dikkat çekiyor.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Konforun ön planda tutulduğu oturma odasında büyük ve özel tasarım bir koltuk dikkat çekerken, duvarlar aileye ait fotoğraflar ve özenle seçilmiş tablolarla sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Evin genelinde hakim olan krem tonları yatak odasında da sürerken, yatak başındaki lacivert ahşap paneller dekorasyona modern ve şık bir dokunuş katıyor.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Yenileme sürecinden yatak odası da nasibini aldı. Krem tonlarının hâkim olduğu odada, yatağın iki yanında yer alan lacivert ahşap paneller dekorasyona modern ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Çocukları Efe ve Ata'nın odasında ise kullanışlı bir ranza ve ferahlığı simgeleyen beyaz dolaplar kullanılmış.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Ortaya çıkan sonuçtan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Zeynep Kırşan, yeni evleri için, "Hiç bu kadarını hayal etmemiştim, inanılmaz mutluyum." sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

İSTANBUL'U TERK EDEN BİR DİĞER İSİM: ATİLLA SARAL

İstanbul'un kaosunu terk eden efsane jön şimdi nerede ve nasıl bir hayat sürüyor? İşte Atilla Saral'ın ilham veren o kaçış öyküsü...

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Şehir Hayatından Doğanın Kalbine

İstanbul'un yorucu temposundan, bitmek bilmeyen set saatlerinden ve gösterişli magazin dünyasından tamamen uzaklaşmak isteyen Saral, radikal bir kararla tası tarağı topladı.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

İstanbul'daki hayatından kaçan ünlü oyuncu, önce mütevazı bir konteyner ile bambaşka bir hayata adım attı.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Bir süre özgürlüğün tadını buradaki evinde çıkardıktan sonra ise aradığı kalıcı huzuru oksijen deposu Çanakkale'de buldu.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE KENDİ CENNETİNİ KURDU

Assos ile Kaz Dağları'nın buluştuğu o eşsiz coğrafyaya yerleşen 1963 doğumlu Saral, artık gösterişten tamamen uzak, doğanın tam kalbinde yaşıyor.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Kendi elleriyle kurduğu evinde, kameralardan uzak sade bir düzen kurdu. Üstelik bu sadece şeklen bir köy hayatı da değil; tam anlamıyla bir doğa mesaisi!

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Set ışıklarının yerini sabah güneşine, ezberlenen senaryoların yerini ise toprak kokusuna bıraktığı bu yeni hayatında Atilla Saral; bağ bahçe işleriyle de kendisi uğraşıyor.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Kırmızı halılardan traktör tepesine uzanan bu organik ve huzurlu inziva hayatı, görenlere "gerçek zenginlik aslında buymuş" dedirtiyor.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

ŞEHİR HAYATINI BIRAKAN BİR DİĞER İSİM İSE NURGÜL YEŞİLÇAY OLDU!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şehir hayatına ara vererek daha sakin bir yaşamı tercih eden isimler arasına katıldı.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir proje için İstanbul'a gelen Yeşilçay köy hayatı hakkında konuştu.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Doğanın kendisine iyi geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada." dedi.

Bir dönemin en sevilen sunucusuydu! Ekranları ardında bırakıp sırra kadem basan Alp Kırşan’ın yeni evi parmak ısırttı!

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul'dan taşınan diğer ünlü isimler!

TOLGA ABİ

90'lı yıllara damga vuran Hugo ile hafızalarımıza kazınan, herkesin "Tolga Abi" diye seslendiği efsane isim Tolga Gariboğlunu hatırlayan var mı? Peki bir dönemin çocuk kahramanı olan Hugo'nun sunucusu Tolga Gariboğlu bugünlerde nerede, neler yapıyor?