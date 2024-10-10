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Bir Gece Masalı'nda Canfeza, Mahir ve Sıla’nın üçlü ittifakı

Bir Gece Masalı kaçıranlar için tekrar bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 06:52
Bir Gece Masalı’nda Canfeza, Mahir ve Sıla’nın üçlü ittifakı

6.Bölüm'de neler yaşandı?

Mahir ve Canfeza Tuzağa Düşürüldü!

Mahir, Sıla ve ailesini korumak için bir karar verir. Bu kara Canfeza'yı derin bir üzüntüye sokar.

Bir Gece Masalı’nda Canfeza, Mahir ve Sıla’nın üçlü ittifakı

Sıla ile formaliteden nişanlanmayı teklif eder.

Bir Gece Masalı’nda Canfeza, Mahir ve Sıla’nın üçlü ittifakı

Cabir Ağa'yı oylayıp Sıla'yı yurt dışında çıkarma planı yaparlar. Ama Afet Hanım'ın amacı Sıla ile iş birliği yapıp gerçekten evlendirmektir.

Bir Gece Masalı’nda Canfeza, Mahir ve Sıla’nın üçlü ittifakı

Canfeza'yı bunun bir kurmaca olduğuna Mahir zar zor ikna eder.

Bir Gece Masalı’nda Canfeza, Mahir ve Sıla’nın üçlü ittifakı

Selim ise Canfeza'nın peşindedir. O da Afet ile bir anlaşma yapar; Canfeza'yı alacaktır.

Bir Gece Masalı 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Sensiz Aşkı Neyleyim"

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