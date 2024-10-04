Bir Gece Masalı 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Sensiz Aşkı Neyleyim"

Bir Gece Masalı 6. Bölüm 1. Fragmanı yeni şarkısı 'Sensiz Aşkı Neyleyim' ile yayınlandı! "Bizim acilen her sabah yan yana gözlerimizi açmamız lazım" Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı salı akşamları büyük beğeni ile izlenen atv’nin yeni dizi "Bir Gece Masalı"ndan yeni şarkı yayınlandı.