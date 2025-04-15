Trend Galeri Trend Magazin Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazı Coşkun 20'sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazı Coşkun 20'sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu

7 yaşındayken tattığı oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden ve şu sıralar Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 20. yaşına girdi. Sosyal medya hesabından doğum günü karelerini paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:30
Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazı Coşkun 20’sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Oyunculuğa olan ilgisi daha 5-6 yaşlarındayken başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, televizyon ekranlarındaki oyunculara özenerek bu mesleğe ilgi duydu. Küçücük yaşta oyunlar kurgulayan ve kendi hikayelerini oynayan Coşkun'un yeteneğini fark eden ablası, onu bir ajansa kaydettirdi. Bu adım, genç yıldızın kariyerinin kapısını aralayan en önemli gelişme oldu.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazı Coşkun 20’sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Henüz 7 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Coşkun, 8 yıl önce Kenan İmirzaloğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Karadayı dizisinde yer alarak izleyicinin karşısına çıktı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazı Coşkun 20’sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Burada Feride karakterinin yeğeni Neşe'yi canlandıran Coşkun, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazı Coşkun 20’sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu

KARDEŞLERİM VE BİR GECE MASALI İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Coşkun, Karadayı ile başlayan oyunculuk yolculuğuna, çeşitli projelerde rol alarak devam etti. Ancak asıl şöhretini, 2021 yılında yayına giren Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle yakaladı.

Dizide anne ve babasını kaybeden bir genç kızı canlandıran Coşkun, bu rolüyle büyük bir hayran kitlesi edindi. Kardeşlerim dizisi, yüksek reytingleri ve duygusal hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanarak yıllarca ekranda kaldı. Genç oyuncu, Kardeşlerim'in ardından Bir Gece Masalı dizisinde başrol oynayarak oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazı Coşkun 20’sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Şimdilerde Bir Gece Masalı'nda boy gösteren Su Burcu Yazgı Coşkun artık 20 yaşına bastı.