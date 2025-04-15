Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazı Coşkun 20’sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Oyunculuğa olan ilgisi daha 5-6 yaşlarındayken başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, televizyon ekranlarındaki oyunculara özenerek bu mesleğe ilgi duydu. Küçücük yaşta oyunlar kurgulayan ve kendi hikayelerini oynayan Coşkun'un yeteneğini fark eden ablası, onu bir ajansa kaydettirdi. Bu adım, genç yıldızın kariyerinin kapısını aralayan en önemli gelişme oldu.