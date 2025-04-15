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Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazı Coşkun 20'sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazı Coşkun 20'sine girdi! Doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
7 yaşındayken tattığı oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden ve şu sıralar Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 20. yaşına girdi. Sosyal medya hesabından doğum günü karelerini paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:30