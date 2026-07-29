Bir sakatlık hayatını değiştirdi! Var Mısın Yok Musun’da Kahramanmaraşlı Altan mücadelesinden vazgeçmedi!

14 numaralı kutuyla yarışan Altan, ilk turlarda 2 milyon TL, 3 milyon TL ve iki adet 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. Stüdyoda kendisine destek olmak için gelen kardeşiyle sempatik anlar yaşayan Altan, İhsan'ın taklidini yaparak hem Esra Erol'u hem de yarışmacıları güldürdü. Babasının görüntülü bağlantıyla yayına katılması ise bölümün en özel anlarından biri oldu.