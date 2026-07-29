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Bir sakatlık hayatını değiştirdi! Var Mısın Yok Musun'da Kahramanmaraşlı Altan mücadelesinden vazgeçmedi!
Bir sakatlık hayatını değiştirdi! Var Mısın Yok Musun'da Kahramanmaraşlı Altan mücadelesinden vazgeçmedi!
Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun" dün akşamın en çok izlenen programı oldu. Yarışmanın 25.bölümüne 22 yaşındaki Kahramanmaraşlı Altan Akbaş damga vurdu. Stüdyoda kendisine destek olmak için gelen kardeşiyle sempatik anlar yaşayan Altan, İhsan'ın taklidini yaparak hem Esra Erol'u hem de yarışmacıları güldürdü.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 10:23