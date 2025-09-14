Trend
Bir yıl önce aşkı bulmuştu! Şarkıcı Alya oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt'la ayrıldı: Bakın sebebi ne çıktı...
2024 yılının Temmuz ayında aşkları belgelenen şarkıcı Alya ve oyuncu Yılmaz Kunt'un evlenmesi beklenirken, ünlü çiftten sürpriz bir ayrılık kararı geldi. Sevgilisiyle yollarını ayırdığını açıklayan Alya, ayrılıkta perde arkasında neler yaşandığını ise ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 14.09.2025 07:35