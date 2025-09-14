Trend Galeri Trend Magazin Bir yıl önce aşkı bulmuştu! Şarkıcı Alya oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt'la ayrıldı: Bakın sebebi ne çıktı...

2024 yılının Temmuz ayında aşkları belgelenen şarkıcı Alya ve oyuncu Yılmaz Kunt'un evlenmesi beklenirken, ünlü çiftten sürpriz bir ayrılık kararı geldi. Sevgilisiyle yollarını ayırdığını açıklayan Alya, ayrılıkta perde arkasında neler yaşandığını ise ilk kez açıkladı!

Giriş Tarihi: 14.09.2025 07:35
Şarkıcı Alya, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Alya, sevgilisi Yılmaz Kunt ile ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Şarkıcı, "Evet, son röportajdan sonra ayrılık kararı aldık. Ama helalleşerek ayrıldık. İki aydır zaten biz yürütmeye çalışıyorduk, ayrılığı ben istedim.

Denedik ve geleceğe dair aynı fikirlerde buluşamadık. İletişim hala var ama" diye konuştu.

Öte yandan özel hayatıyla gündemi sallayan ünlü şarkıcı, bir dönem de estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem olmuştu...

Ünlü şarkcının geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşmesi dikkat çekti.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...
'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL