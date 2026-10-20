Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybetmenin acısını yaşayan Zerrin Özer, bir kez daha derin bir üzüntüyle sarsıldı. Temiz Magazin'in haberine göre ünlü sanatçının ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti. 'Kadir Abi'ye kan verince işten kovuldum' Peş peşe yaşadığı kayıplarla zor günlerden geçen Zerrin Özer'in acısı yürekleri burktu. Öte yandan 'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' gibi unutulmaz eserlerle gönüllerde taht kuran, Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer de geçtiğimiz mayıs ayında hayata veda etmişti. Özer'in vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren, 'Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı' sözleriyle duyurmuştu. Güçlü sesi ve yorumuyla hafızalara kazınan usta isim, uzun süredir verdiği sağlık mücadelesinin ardından 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Özer'in vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğmuştu. 79 yaşında yaşamını yitiren Tülay Özer'in cenaze töreninde acılı kardeş Zerrin Özer, cenazeye geldi ancak yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle araç içinde fenalaşmıştı. Ayakta durmakta zorlanan sanatçının cenaze alanına inemediği öğrenilmişti.