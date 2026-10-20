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Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybederek büyük bir acı yaşayan Zerrin Özer, bir kez daha üzücü bir haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilgün Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 13:49