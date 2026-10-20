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Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybederek büyük bir acı yaşayan Zerrin Özer, bir kez daha üzücü bir haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının ablası Nilgün Özer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 13:49
Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybetmenin acısını yaşayan Zerrin Özer, bir kez daha derin bir üzüntüyle sarsıldı.

Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Temiz Magazin'in haberine göre ünlü sanatçının ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti.

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Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Peş peşe yaşadığı kayıplarla zor günlerden geçen Zerrin Özer'in acısı yürekleri burktu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Öte yandan 'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' gibi unutulmaz eserlerle gönüllerde taht kuran, Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer de geçtiğimiz mayıs ayında hayata veda etmişti.

Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Özer'in vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" sözleriyle duyurmuştu.

Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Güçlü sesi ve yorumuyla hafızalara kazınan usta isim, uzun süredir verdiği sağlık mücadelesinin ardından 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Özer'in vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.

Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

79 yaşında yaşamını yitiren Tülay Özer'in cenaze töreninde acılı kardeş Zerrin Özer, cenazeye geldi ancak yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle araç içinde fenalaşmıştı.

Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer’in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Ayakta durmakta zorlanan sanatçının cenaze alanına inemediği öğrenilmişti.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör