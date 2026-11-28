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Bir yıldır dolu dizgin aşk yaşıyorlardı! Akın Akınözü'nden sevgilisi Melis Uzunoğlu ile ilgili beklenen evlilik açıklaması!
Bir yıldır dolu dizgin aşk yaşıyorlardı! Akın Akınözü'nden sevgilisi Melis Uzunoğlu ile ilgili beklenen evlilik açıklaması!
Ekranların sevilen oyuncularından Akın Akınözü, Melis Uzunoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemindeki yerini koruyor. Birlikte verdikleri romantik pozlarla dikkat çeken çiftin ilişkisi konuşulurken, Akınözü'nden geleceğe dair dikkat çeken bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 10:10