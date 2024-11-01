Bir zamanlar çocuk yıldızdı şimdi oyun tasarlıyor! Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora şaşırttı!

Yayınlanan tekrar bölümleriyle kahkahaya boğmaya devam eden Akasya Durağı'nın oyuncuları şimdi ne yapıyor? 2008 ve 2012 yılları arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncuları yıllar içerisindeki değişimleriyle görenleri şaşırtıyor. Kimileri büyüdü, kimileri yaşlandı, kimileri aramızdan ayrıldı... Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora ise artık bambaşka biri oldu. Dizide Sinan ve Gülbin karakterlerinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan oyunculuğu bıraktı ve kariyerine çok farklı bir yön verdi. Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora şimdi oyun tasarlıyor. İşte Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora'nın değişimi...