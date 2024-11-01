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Bir zamanlar çocuk yıldızdı şimdi oyun tasarlıyor! Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora şaşırttı!

Yayınlanan tekrar bölümleriyle kahkahaya boğmaya devam eden Akasya Durağı'nın oyuncuları şimdi ne yapıyor? 2008 ve 2012 yılları arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncuları yıllar içerisindeki değişimleriyle görenleri şaşırtıyor. Kimileri büyüdü, kimileri yaşlandı, kimileri aramızdan ayrıldı... Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora ise artık bambaşka biri oldu. Dizide Sinan ve Gülbin karakterlerinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan oyunculuğu bıraktı ve kariyerine çok farklı bir yön verdi. Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora şimdi oyun tasarlıyor. İşte Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora'nın değişimi...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:59
Bir zamanlar çocuk yıldızdı şimdi oyun tasarlıyor! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora şaşırttı!

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra merak konusu oldu! Erimşah Bora'nın yeni mesleği ve değişimi şaşkınlık yarattı...

Bir zamanlar çocuk yıldızdı şimdi oyun tasarlıyor! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora şaşırttı!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

Bir zamanlar çocuk yıldızdı şimdi oyun tasarlıyor! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora şaşırttı!

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Bir zamanlar çocuk yıldızdı şimdi oyun tasarlıyor! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora şaşırttı!

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Bir zamanlar çocuk yıldızdı şimdi oyun tasarlıyor! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora şaşırttı!

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.

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