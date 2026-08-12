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Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna'dan memleket ziyareti...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarıyla birlikte memleketi Barbados'a giderek kendi adının verildiği sokağı ziyaret etti. Yıllar önce büyüdüğü mahallede çekilen kareleri paylaşan yıldız isim, duygusal anlar yaşadı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:42
Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

Müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş kadını kimliğiyle de küresel bir ikon haline gelen Rihanna, sosyal medyadaki en küçük adımıyla bile gündeme gelmeye devam ediyor.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

Dünyaca ünlü yıldız, bu kez şaşaalı hayatından uzakta, doğup büyüdüğü topraklara yaptığı duygusal yolculukla adından söz ettirdi.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

38 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, çocukları RZA, Riot Rose ve minik kızı Rocki Irish ile birlikte memleketi Barbados'a giderek kendi onuruna adı değiştirilen caddeyi ziyaret etti.

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Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

ESKİ MAHALLESİNDE DUYGUSAL ANLAR

Eskiden 'Westbury New Road' olarak bilinen ve yıldız ismin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla 'Rihanna Drive' olarak yeniden adlandırılan cadde, bu kez çok özel misafirleri ağırladı. Çocuklarını büyüdüğü sokaklara götüren Rihanna, yerde 'Rihanna' yazan tabelanın önünde ailesiyle birlikte pozlar verdi. Paylaşılan fotoğraflarda, 4 yaşındaki RZA ve 3 yaşındaki Riot anneleriyle poz verirken, Rihanna'nın önümüzdeki ay bir yaşına basacak olan kızı Rocki'yi kucağında taşıdığı görüldü.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

"BİR DAKİKA ÖNCE O ÇOCUKTUM"

Sosyal medya hesabından bu özel anları paylaşan ünlü şarkıcı, hissettiklerini şu duygusal sözlerle dile getirdi:

"Bir dakika önce Westbury'deki o çocuk gibi hissediyordum. Bir dakika sonra kendi çocuklarımı 'Rihanna Drive'a getirdim..."

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

Dijital platformlardaki her hamlesi milyonlarca hayranı tarafından anbean takip edilen dünyaca ünlü yıldız, geçen günlerde Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir sürprizle gündeme gelmişti.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

Milyonların sevgilisi Rihanna'nın, sosyal medya hesabından Ankara Havalimanı'nın profilini takibe aldığı ortaya çıkmıştı.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

Yıldız ismin bu hamlesi takibi, "Rihanna Türkiye'ye mi geliyor?" ve "Ankara'da gizli bir proje mi var?" sorularını beraberinde getirirken, yapılan hamle magazin kulislerini de hareketlendirmişti.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

ANKARA'DAN SONRA İKİNCİ SÜRPRİZ!

Ankara sürpriziyle herkesi şaşırtan, dünyaca ünlü ikon peş peşe ikinci adımı atmıştı. Kendi sosyal medya hesabından oldukça kısıtlı sayıda adresi takip eden Barbadoslu yıldız, Türkiye'den bir başka sürpriz adresi daha radarına almıştı.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

Rihanna bu kez Türkiye'nin en prestijli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) hesabını takibe almıştı.

Ankara'nın ardından gelen bu yeni ve gizemli takip hamlesi, "Rihanna Türkiye'de dev bir projeye mi hazırlanıyor yoksa gizli bir ziyaret rotası mı oluşturuyor?" iddialarını yeniden alevlendirmişti.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

RİHANNA KİMDİR?

Tam adı Robyn Rihanna Fenty, Barbadoslu beyaz bir babanın Ronald Fenty ve Guyanalı siyah bir annenin Monice Fenty'in en büyük kızları olarak dünyaya geldi. Rorrey ve Rajad adında iki erkek kardeşi vardır. İlkokulu kendi ülkesinde, Charles F. Broome Memorial Okulu'nda tamamladı. Çocukluğu Barbados da bulunan Caribbean Adasında sade bir ada kızı olarak geçti.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

Burada babasının kokain bağımlılığı ve ailesinin boşanması ile büyük sıkıntılar çekti. Ailesi boşandığında 14 yaşında idi. 16 yaşının sonuna doğru adadaki İngiliz Combermere Dil okuluna gitti.

Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

16 yaşında 2004 yılında Miss Combermere güzellik yarışmasında birinci oldu ve "Combermere Okulu'nun Renkleri" gösteride sahne alarak Mariah Carey'nin "Hero" adlı şarkısını seslendirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör