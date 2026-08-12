Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna’dan memleket ziyareti...

Rihanna bu kez Türkiye'nin en prestijli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze (OMM) hesabını takibe almıştı.

Ankara'nın ardından gelen bu yeni ve gizemli takip hamlesi, "Rihanna Türkiye'de dev bir projeye mi hazırlanıyor yoksa gizli bir ziyaret rotası mı oluşturuyor?" iddialarını yeniden alevlendirmişti.