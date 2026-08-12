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Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna'dan memleket ziyareti...
Bir zamanlar o sokaklarda büyüdü, şimdi ailesiyle geri döndü! Şarkıcı Rihanna'dan memleket ziyareti...
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarıyla birlikte memleketi Barbados'a giderek kendi adının verildiği sokağı ziyaret etti. Yıllar önce büyüdüğü mahallede çekilen kareleri paylaşan yıldız isim, duygusal anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:42