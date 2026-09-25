Trend Galeri Trend Magazin Biran Damla Yılmaz'a Almanya'dan hapis cezası! 285 Bin Euro'luk estetik borcunu ödemek istememişti

Biran Damla Yılmaz'a Almanya'dan hapis cezası! 285 Bin Euro'luk estetik borcunu ödemek istememişti

Oyuncu Biran Damla Yılmaz uluslarası bir dava ile karşı karşıya! Yüz binlerce euroluk estetik vurgunu ve sahte evrak düzenleme suçlamalarıyla Almanya'da yargılanan ünlü oyuncu hakkında hapis cezası verildi. Resmi makamlarca doğrulanan bu belgelerin ardından, Yılmaz için tüm Avrupa Birliği sınırlarını kapsayacak olası bir yakalama kararı gündemde ses getirdi.

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 25.09.2026 07:18 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 07:20
Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın, daha önce Almanya'da oturum izni almak için sahte belge düzenlediği, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikayet ve suç duyurusu ile ortaya çıkmış ve GÜNAYDIN bunu manşetten duyurmuştu. Biran Damla Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti

Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı sürecinde 6 ay hapis cezası kararı verildiği ortaya çıktı.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti

İddialara göre soruşturmanın Yılmaz'ın botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri, yüz vitamini ilaçları gibi estetik operasyonlarının ücretlerini ödemediği için Almanya'daki savcılık, polis ve borçların oluştuğu kişi ve kurumlar tarafından başlatıldığı belirtildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti

ESKİ SEVGİLİSİ ÖDEDİ
Geçirdiği operasyonlar ve hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları ve icralar ile birlikte yaklaşık 285 bin euro borcu olan Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bölümünün ise Aydın tarafından ödendiği öğrenildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti

Abdurrahman Aydın'ın elinde bulunan belgeler Hamburg Türk Konsolosluğu'nda yeminli tercüme ve apostil (Bir ülkede düzenlenen resmi belgenin başka bir ülkede resmi belge olarak kullanılabilmesi için yapılan uluslararası doğrulama işlemine verilen isim) işlemlerinden geçirilerek onaylandı.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti

Daha önce 'yalan' ve 'sahte' olduğu ileri sürülen belgelerin Alman mahkemeleri ve Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması dosyanın dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti

Öte yandan yaklaşık 285 bin euroya ulaşan borç kalemlerinin de dosyada yer aldığı belirtilirken, belgelerin Türkiye'de yapılacak hukuki başvurularda kullanılacağı öğrenildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti

Ayrıca Yılmaz'ın Almanya'daki olası yakalama kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanacağı, uluslararası adli işbirliği prosedürlerine göre gerçekleşecek.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör