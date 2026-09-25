Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan hapis cezası! 285 Bin Euro’luk estetik borcunu ödemek istememişti

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın, daha önce Almanya'da oturum izni almak için sahte belge düzenlediği, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikayet ve suç duyurusu ile ortaya çıkmış ve GÜNAYDIN bunu manşetten duyurmuştu. Biran Damla Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.