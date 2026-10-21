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Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı

GÜNAYDIN, oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın yaptırdığı estetik operasyonun borcunu ödemediği için Almanya'da 6 ay hapse mahkûm edildiğini haber yapmıştı. Yılmaz, dün medyaya mahkûmiyeti olmadığına dair bir belge servis etti. Ancak GÜNAYDIN ünlü oyuncunun aldığı hapis cezasıyla ilgili resmi belgeye ulaştı

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ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 06:46
Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı

İZNİ İPTAL EDİLDİ
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın başı Alman devletiyle dertte! Almanya'da sahte belge düzenlediği için oturum izni iptal edilen genç oyuncu, yaptırdığı estetik ameliyat parasını ödemediği için de yargılanıp 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı

GÜNAYDIN her iki olayı da belgeleriyle birlikte haber yapmıştı.

Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı

Yılmaz, dün medyaya Hamburg Mahkemesi'nden verilmiş gibi gösterilen ve 6 ay hapis cezası almadığına dair bir belge servis etti.

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Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı

MAHKEME BELGESİ
Ancak belgenin üzerinde konuyla ilgili bir bilgi yer almıyordu.

Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı

Yılmaz yüzünden Almanya'da zor duruma düşen oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, Hamburg Mahkemesi'nin verdiği kararı gösteren resmi belgeyi GÜNAYDIN'a ulaştırdı.

Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı

Bu belgede Biran Damla'ya 6 ay hapis cezası verildiğine dair ifade yer alıyor.

Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı

Aydın cephesi, Biran Damla Yılmaz'ın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia etti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör