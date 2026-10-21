Trend
Galeri
Trend Magazin
Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı
Biran Damla’nın belge oyunu! Hapis cezası almadığını savunmuştu: GÜNAYDIN resmi belgeye ulaştı
GÜNAYDIN, oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın yaptırdığı estetik operasyonun borcunu ödemediği için Almanya'da 6 ay hapse mahkûm edildiğini haber yapmıştı. Yılmaz, dün medyaya mahkûmiyeti olmadığına dair bir belge servis etti. Ancak GÜNAYDIN ünlü oyuncunun aldığı hapis cezasıyla ilgili resmi belgeye ulaştı
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 06:46