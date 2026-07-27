"Biraz da aşk" diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı'dan sevgilisiyle romantik poz...

'Aşk 101' dizisiyle adını duyuran genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisinden 10 yaş büyük olanşarkıcı Ufuk Beydemir'le 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. 3 yıl evlilik yaşayan İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde çatırdamalar olduğu ve ünlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti. BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ Yollarını ayrılacakları iddia edilen Ufuk Beydemir eski eşi İpek Filiz Yazıcı'dan geçtiğimiz ekim ayında boşanma haberi gelmişti. 'YOLLARIMIZI AYIRDIK' Çift ortak paylaştıkları hikayede, 'Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk' ifadelerini kullanmıştı. Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. İkilinin arkadaş gruplarıyla birlikte yaptıkları spor aktivitelerinden paylaşılan kareler, aşk söylentilerini güçlendirmişti. 24 yaşındaki genç oyuncu, sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle paylaşarak aşkını ilan etmişti. Son olarak ilişkisine tam gaz devam eden Yazıcı sosyal medya hesabından sevgilisiyle yeni bir fotoğraf paylaşıp, 'Biraz da aşk' notunu düştü. Öte yandan Yazıcı, geçen haftalarda farklı bir konu ile gündeme gelmişti. Adeta ikiz gibi kendisine tıpa tıp benzeyen kız kardeşi Duru'yla ardı ardına paylaşım yapan ünlü oyuncu kısa sürede dikkat çekmişti. Nostaljik bir paylaşım yapan İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi beğeni yağmuruna tutulmuştu. İki sarışın kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirmişti. Sosyal medya kullanıcıları da, 'Hangisi İpek', 'Aynadaki yansıması gibi' tarzında yorumlar yaptı. 17 yaşındaki Duru Yazıcı güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı. Diğer ünlü isimlerin de merak edilen kardeşlerini sizler için derledik... Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan kardeşi Eylül ile görüntülenmişti. İŞTE PELİN KARAHAN'IN GÜZEL KIZ KARDEŞİ EYLÜ! PELİN KARAHAN VE KIZ KARDEŞİ EYLÜ! 2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış. Güzel gözleri ile övgüleri toplayan Kardelen Hacıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Ünlü isimlerin merak edilen kardeşlerini sizler için derledik... AZRA AKIN AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE UMUT AKYÜREK UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BÜŞRA DEVELİ BÜŞRA DEVELİ'NİN KARDEŞİ DİLARA DEVELİ BARIŞ ARDUÇ BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI BENSU SORAL BENSU SORAL, İKİZ KARDEŞİ BEDİRHAN SORAL VE ABLASI HANDE SORAL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL VE KIZ KARDEŞİ GAMZE ERÇEL KAAN URGANCIOĞLU KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ CAN URGANCIOĞLU TOLGA SARITAŞ TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ HADİSE HADİSE, KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ MERYEM UZERLİ MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ