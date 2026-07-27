Trend Galeri Trend Magazin "Biraz da aşk" diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı'dan sevgilisiyle romantik poz...

"Biraz da aşk" diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı'dan sevgilisiyle romantik poz...

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sevgilisiyle çekildiği romantik kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. "Biraz da aşk..." notuyla yayınlanan kare kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 10:26
Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

'Aşk 101' dizisiyle adını duyuran genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisinden 10 yaş büyük olanşarkıcı Ufuk Beydemir'le 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

3 yıl evlilik yaşayan İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde çatırdamalar olduğu ve ünlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ

Yollarını ayrılacakları iddia edilen Ufuk Beydemir eski eşi İpek Filiz Yazıcı'dan geçtiğimiz ekim ayında boşanma haberi gelmişti.

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Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Çift ortak paylaştıkları hikayede, "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk" ifadelerini kullanmıştı.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. İkilinin arkadaş gruplarıyla birlikte yaptıkları spor aktivitelerinden paylaşılan kareler, aşk söylentilerini güçlendirmişti.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

24 yaşındaki genç oyuncu, sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Son olarak ilişkisine tam gaz devam eden Yazıcı sosyal medya hesabından sevgilisiyle yeni bir fotoğraf paylaşıp, "Biraz da aşk" notunu düştü.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Öte yandan Yazıcı, geçen haftalarda farklı bir konu ile gündeme gelmişti.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Adeta ikiz gibi kendisine tıpa tıp benzeyen kız kardeşi Duru'yla ardı ardına paylaşım yapan ünlü oyuncu kısa sürede dikkat çekmişti.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Nostaljik bir paylaşım yapan İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

İki sarışın kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirmişti.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Sosyal medya kullanıcıları da, "Hangisi İpek", "Aynadaki yansıması gibi" tarzında yorumlar yaptı.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

17 yaşındaki Duru Yazıcı güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Diğer ünlü isimlerin de merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan kardeşi Eylül ile görüntülenmişti.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

İŞTE PELİN KARAHAN'IN GÜZEL KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

PELİN KARAHAN VE KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Güzel gözleri ile övgüleri toplayan Kardelen Hacıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına da beğeni yağıyor.

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

Ünlü isimlerin merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

AZRA AKIN

Biraz da aşk diyerek paylaştı! İpek Filiz Yazıcı’dan sevgilisiyle romantik poz...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN