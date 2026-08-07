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Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

Ünlü çift Cedi Osman ve Ebru Şahin, tatillerini Çeşme'de geçiriyorlar. Ebru Şahin ve Cedi Osman, denize girerken birbirlerine aşk dolu bakışlarıyla çevredekilerin de ilgi odağı oldu. İşte Çeşme'de tatil yapan ünlü çiftin ilgi toplayan o kareleri!

Giriş Tarihi: 07.08.2026 20:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 20:23
Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında önce Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme'de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle kutlamıştı.

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

Özel hayatlarını sakin bir şekilde sürdüren Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda spor yaptıkları anlara ait kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.

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Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

Cedi Osman ve Ebru Şahin'in spor uyumu, takipçilerinden beğeni toplamıştı.

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

Formda görünümleri ve neşeli halleri dikkat çeken ikilinin paylaşımları kısa sürede ilgi görmüştü.

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

ÇEŞME'DE TATİLLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Daha önce spor yaptıkları anları paylaşan ünlü çift, bu kez Çeşme'de tatilde görüntülendi.

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Çiftin, denizde birbirine sarıldığı o anlar ilgi gördü.

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

AŞK DOLU BAKIŞLARI ÇEVREDEKİLERİN DE İLGİ ODAĞI OLDU

Ünlü çiftin birbirine aşk dolu bakışları da çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

Öte yandan Şahin, Cedi Osman ile mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR- HAKAN AYSEV

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ