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Birbirlerine aşk dolu bakışları ilgi odağı oldu! Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme’de tatil yaptı

Ünlü çift Cedi Osman ve Ebru Şahin, tatillerini Çeşme'de geçiriyorlar. Ebru Şahin ve Cedi Osman, denize girerken birbirlerine aşk dolu bakışlarıyla çevredekilerin de ilgi odağı oldu. İşte Çeşme'de tatil yapan ünlü çiftin ilgi toplayan o kareleri!

Giriş Tarihi: 07.08.2026 20:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 20:23