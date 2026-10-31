Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında "pes" dedirten skandallar

Milas'taki Bafa mahallesinde yapılan 29 Ekim kutlamalarını gördünüz mü? İzlemediyseniz lütfen arama motorlarına yazıp seyredin. Eminim sizin de benim gibi kanınız donacaktır.

Bir sürü tuhaf figür 10. Yıl Marşı eşliğinde ellerinde meşalelerle yürüyor. Korkunç plastik maskeliler mi ararsınız, boynuzlu yaratıklar mı, cadılar mı? Anlaşılan, birileri Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cadılar Bayramı'nı da aradan çıkarmak istemiş!..