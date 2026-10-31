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Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında 'pes' dedirten skandallar
Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında "pes" dedirten skandallar
Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ortaya çıkan "Cadılar Bayramı" rezaleti ve bayrağa saygısızlık skandalları görenlerin adeta kanını dondurdu! Tüm bu akılalmaz manzaraların gölgesinde Konya'da tek bir öğretmen ve öğrenciyle yapılan o duygu yüklü tören ise tüm ülkeye insanlık dersi vererek herkesi gözyaşlarına boğdu.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 08:08