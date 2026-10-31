Trend Galeri Trend Magazin Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında 'pes' dedirten skandallar

Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında "pes" dedirten skandallar

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ortaya çıkan "Cadılar Bayramı" rezaleti ve bayrağa saygısızlık skandalları görenlerin adeta kanını dondurdu! Tüm bu akılalmaz manzaraların gölgesinde Konya'da tek bir öğretmen ve öğrenciyle yapılan o duygu yüklü tören ise tüm ülkeye insanlık dersi vererek herkesi gözyaşlarına boğdu.

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YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 31.10.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 08:08
Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında pes dedirten skandallar

Milas'taki Bafa mahallesinde yapılan 29 Ekim kutlamalarını gördünüz mü? İzlemediyseniz lütfen arama motorlarına yazıp seyredin. Eminim sizin de benim gibi kanınız donacaktır.

Bir sürü tuhaf figür 10. Yıl Marşı eşliğinde ellerinde meşalelerle yürüyor. Korkunç plastik maskeliler mi ararsınız, boynuzlu yaratıklar mı, cadılar mı? Anlaşılan, birileri Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cadılar Bayramı'nı da aradan çıkarmak istemiş!..

Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında pes dedirten skandallar

Sosyal medyadaki sözüm ona kutlamalar da ayrı bir rezillikti. Evcil hayvanlarına Türk bayrağından pelerinler takanlar, kedi köpeklerinin boynuna, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan atkılar, bandanalar saranlar...

En çok da yapay zeka marifetiyle Atatürk'e sevgilisi gibi sarılanlar, dudağından öpenler filan canımı sıktı. Bacım, yapay zeka ile Atatürk'ü sevgili yaptın tamam da, şimdi kendi zekanı kullanıp O'nun yolundan git de görelim...
Üstüne, Tokat'ta önlerinden 75 metrelik Türk bayrağı geçerken ayağa kalkmayan vali yardımcısı ile kaymakam adayının sakil görüntüsü de eklenince, olan bitenin üzerine bir de tüy dikilmiş oldu.
Yahu biz aklımızı, izanımızı, irfanımızı nerede düşürdük, bilen var mı?

Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında pes dedirten skandallar

Sosyal medyadaki sözüm ona kutlamalar da ayrı bir rezillikti. Evcil hayvanlarına Türk bayrağından pelerinler takanlar, kedi köpeklerinin boynuna, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan atkılar, bandanalar saranlar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında pes dedirten skandallar

En çok da yapay zeka marifetiyle Atatürk'e sevgilisi gibi sarılanlar, dudağından öpenler filan canımı sıktı. Bacım, yapay zeka ile Atatürk'ü sevgili yaptın tamam da, şimdi kendi zekanı kullanıp O'nun yolundan git de görelim...

Üstüne, Tokat'ta önlerinden 75 metrelik Türk bayrağı geçerken ayağa kalkmayan vali yardımcısı ile kaymakam adayının sakil görüntüsü de eklenince, olan bitenin üzerine bir de tüy dikilmiş oldu.
Yahu biz aklımızı, izanımızı, irfanımızı nerede düşürdük, bilen var mı?

Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında pes dedirten skandallar

İşte böyle kutlanır
Bence bu yılki 29 Ekim kutlamalarının en güzel, en anlamlı görüntüsü Konya'da yaşandı.
Ilgın ilçesinde yalnızca bir öğretmen ve bir öğrencinin bulunduğu okulda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni, herkese "İşte Cumhuriyet'in gerçek anlamı budur" dedirtti.

Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında pes dedirten skandallar

Törende öğrencisine seslenen sınıf öğretmeni Fatih Yalçınkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurarken ülkenin en uzak köşesinde yaşayan çocukların bile eğitim hakkından yararlanabildiği bir gelecek hayal ettiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan ederken tam olarak bu günü, yani seni ve beni hayal etmişti" dedi.

Biri bayrağa kalkmadı, diğeri boynuzlu maske taktı! 29 Ekim kutlamalarında pes dedirten skandallar

Atatürk'ün "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünü hayata geçiren Fatih öğretmenimin o mübarek ellerinden sevgi ve saygıyla öpüyorum.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör