Trend Galeri Trend Magazin Birlikte gezmedikleri yer kalmadı! Mauro Icardi profil fotoğrafını değiştirdi, sevgilisi İtalya pozlarını paylaştı!

Birlikte gezmedikleri yer kalmadı! Mauro Icardi profil fotoğrafını değiştirdi, sevgilisi İtalya pozlarını paylaştı!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin özel hayatı da sık sık magazin gündemine geliyor. Ünlü futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'le birlikte Milano'ya gitti. Ünlü futbolcu, sevgilisiyle birlikte birçok şehri ziyaret etti. İşte o paylaşımlar!