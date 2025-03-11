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Birlikte gezmedikleri yer kalmadı! Mauro Icardi profil fotoğrafını değiştirdi, sevgilisi İtalya pozlarını paylaştı!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin özel hayatı da sık sık magazin gündemine geliyor. Ünlü futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'le birlikte Milano'ya gitti. Ünlü futbolcu, sevgilisiyle birlikte birçok şehri ziyaret etti. İşte o paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 11.03.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 21:59
Birlikte gezmedikleri yer kalmadı! Mauro Icardi profil fotoğrafını değiştirdi, sevgilisi İtalya pozlarını paylaştı!

Ünlü futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki gelişmeler, uzunca bir süre magazin gündeminden düşmedi.

Birlikte gezmedikleri yer kalmadı! Mauro Icardi profil fotoğrafını değiştirdi, sevgilisi İtalya pozlarını paylaştı!

ŞİDDET SUÇLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ!

Icardi ve Wanda Nara, son olarak şiddet suçlamaları nedeniyle gündeme gelmişti. Wanda Nara, boşanma sürecindeki eşi Mauro Icardi'nin şiddet uyguladığını belirterek dava açmıştı.

Birlikte gezmedikleri yer kalmadı! Mauro Icardi profil fotoğrafını değiştirdi, sevgilisi İtalya pozlarını paylaştı!

WANDA NARA BORÇ İÇİNDE Mİ?

Son olarak Wanda Nara'nın mali kriz içinde olduğu haberi gündeme gelmişti.

Birlikte gezmedikleri yer kalmadı! Mauro Icardi profil fotoğrafını değiştirdi, sevgilisi İtalya pozlarını paylaştı!

SEVGİLİSİNE ÖZEL DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından China Suarez, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı ve Icardi, doğum gününde sevgilisine özel bir parti düzenledi.

Birlikte gezmedikleri yer kalmadı! Mauro Icardi profil fotoğrafını değiştirdi, sevgilisi İtalya pozlarını paylaştı!

DOĞUM GÜNÜNDEN İLGİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

China Suarez, doğum gününü kutladı ve paylaşımlar yapıldı.