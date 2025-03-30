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Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses'le böyle görüntülendi: "Evlatlarımla..."
Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses'le böyle görüntülendi: "Evlatlarımla..."
Şafak Sezer ve Berdan Mardini, yoğun bakımda geçirdikleri bir gecenin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Ancak, asıl dikkat çeken, İbrahim Tatlıses'in "Evlatlarla bayram kahvaltısı" notunu düşerek paylaştığı o samimi fotoğraf oldu! Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına giden dostluğun o ilginç anları gündem oldu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.03.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:58