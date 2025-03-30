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Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses'le böyle görüntülendi: "Evlatlarımla..."

Şafak Sezer ve Berdan Mardini, yoğun bakımda geçirdikleri bir gecenin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Ancak, asıl dikkat çeken, İbrahim Tatlıses'in "Evlatlarla bayram kahvaltısı" notunu düşerek paylaştığı o samimi fotoğraf oldu! Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına giden dostluğun o ilginç anları gündem oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.03.2025 16:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:58
Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses’le böyle görüntülendi: Evlatlarımla...

Sezer ve Mardini, kahvaltı masasındaki o anlarıyla sosyal medyayı adeta salladı! Peki, bu masada neler konuşuldu? Tatlıses, dostlarıyla hangi özel anlarını paylaştı? İşte o merak uyandıran görüntüler!

Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses’le böyle görüntülendi: Evlatlarımla...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, "Evlatlarla bayram kahvaltısı" notunu düşerek, Şafak Sezer ve Berdan Mardini'nin birlikte oturduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses’le böyle görüntülendi: Evlatlarımla...

Bu hikaye, Sezer tarafından alıntılandı ve "Evimize şeref verdin" şeklinde bir mesajla desteklendi.

Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses’le böyle görüntülendi: Evlatlarımla...

Mardini ise bu paylaşıma esprili bir yanıt verdi, "Abilerimin ellerini öptüm ama henüz daha 0,01 TL bile para alamadım, bakalım devamı biraz sonra" diyerek takipçilerini güldürdü. Tüm bunlar, dostların sıkı bağlarını bir kez daha gözler önüne sererken, kahvaltı masasında neler yaşandığı merak konusu oldu!

Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses’le böyle görüntülendi: Evlatlarımla...

NELER OLMUŞTU?

Komedi filmlerinin sevilen isimlerinden olan Şafak Sezer, kalp damarına stent takılması için hastaneye gitti. Sezer'e yakın arkadaşı Berdan Mardini refakatçilik edeceği sırada ünlü türkücü de hastaneye yattı. Yoğun bakıma alınan ünlü isimlerin son sağlık durumu açıklandı.