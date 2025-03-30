Birlikte hastane koridorlarından kahvaltı masalarına! Berdan Mardini ve Şafak Sezer İbrahim Tatlıses'le böyle görüntülendi: "Evlatlarımla..."

Mardini ise bu paylaşıma esprili bir yanıt verdi, "Abilerimin ellerini öptüm ama henüz daha 0,01 TL bile para alamadım, bakalım devamı biraz sonra" diyerek takipçilerini güldürdü. Tüm bunlar, dostların sıkı bağlarını bir kez daha gözler önüne sererken, kahvaltı masasında neler yaşandığı merak konusu oldu!