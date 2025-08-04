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Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu'dan kafa karıştıran açıklama:"Meğer 1 ay önce..."
Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu'dan kafa karıştıran açıklama:"Meğer 1 ay önce..."
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sitare Akbaş, Cengiz Orhunlu ile birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı. Akbaş, düğün sonrası basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplarla magazin gündemine oturdu. İşte ünlü oyuncudan kafalarda soru işaretleri bırakan o açıklama...
Giriş Tarihi: 04.08.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 10:52