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Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu'dan kafa karıştıran açıklama:"Meğer 1 ay önce..."

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sitare Akbaş, Cengiz Orhunlu ile birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı. Akbaş, düğün sonrası basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplarla magazin gündemine oturdu. İşte ünlü oyuncudan kafalarda soru işaretleri bırakan o açıklama...

Giriş Tarihi: 04.08.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 10:52
Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

Sitare Akbaş, uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan ve hem dram hem komedi türündeki yapımlarda sergilediği performansla dikkat çeken bir isim.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

İlk oyunculuk deneyimini yıllar önce fenomen haline gelen Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteriyle yaşayan Akbaş, o dönemde genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculukla izleyicinin hafızasında yer etti. O günden bu yana birçok önemli projede rol alan Akbaş, etkileyici performanslarıyla kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Sitare Akbaş, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

Şimdilerde ise kalbini, kendisi gibi oyuncu olan Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu'ya kaptıran güzel oyuncu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Çift, nişanlanarak bu aşkı resmileştirme yolunda ilk adımı atmıştı.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

Aile arasında gerçekleşen nişan töreninde sade ve zarif tarzıyla göz kamaştıran Sitare Akbaş, uzun, pastel tonlarında bir elbise tercih etmişti.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

Duru güzelliği ve zarif duruşuyla geceye damgasını vuran oyuncu, sosyal medyada da takipçilerinden tam not almıştı.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

GELENEKLERE UYDU!

Geçen günlerde nişanlanan Sitare Akbaş, şimdi de geleneklere uygun şekilde bir kına gecesi düzenlemişti.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

Çiftin kına gecesi fotoğrafları da geceye katılan konuklar tarafından paylaşılmıştı..

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

İkilinin bu özel gecesine Elçin Afacan, Melisa Doğu, Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncu arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları ve ailesi ortak oldu.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

EVLENDİLER!
Kına gecesi yapan Akbaş, dün nişanlısı Cengiz Orhonlu ile nikah masasına oturdu.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

Sade gelinliğiyle beğeni toplayan güzel oyuncunun davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Birlikteliklerini evlilik ile taçlandıran Orhunlu ve Akbaş ikilisi, düğün öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak kafalarda soru işaretleri uyandırdı.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

Yaptıkları açıklamada, 14 yıllık arkadaş olduklarını söyleyen Akbaş, kafa karıştırıcı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

"14 YILDIR ARKADAŞIZ BİR AY ÖNCE EVLENMEYE KARAR VERDİK"

Güzel oyuncu, yaptığı açıklamada, "Cengiz ile biz 14 yıldır çok yakın ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı, bir ay önce evlenmeye karar verdik. Bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı, biz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmışlardı! Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan kafa karıştıran açıklama:Meğer 1 ay önce...

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988 doğumlu olan Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun.

Televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen oyuncu, bugüne kadar Fatmagül'ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler, ve İstanbul Sokakları gibi birçok yapımda rol aldı. Aynı zamanda dört uzun metrajlı ve iki kısa filmde kamera karşısına geçti.