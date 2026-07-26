Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: "Eski halimden bile iyiyim!"

VÜCUDUNU DEĞİŞTİREN MUCİZE: PİLATES

Egzersizi bir görev gibi değil, keyif aldığı bir aktivite olarak hayatına dahil eden Theron, "Vücudumu tamamen değiştirdi" dediği Pilates'i rutininin merkezine koyuyor. Haftalık programında çeşitliliğe önem veren yıldızın listesi ise oldukça yoğun:

-Haftada iki kez 90 dakikalık Power Yoga seansları.

-Kardiyo ihtiyacı için haftada dört kez yüksek tempolu Spin (Bisiklet) dersleri.

-Tenis gibi açık hava aktiviteleriyle desteklenen dinamik bir yaşam.