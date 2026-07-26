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Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: "Eski halimden bile iyiyim!"
Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: "Eski halimden bile iyiyim!"
Ses getiren şarkıları ve enerjisiyle dünyayı peşinden sürükleyen popun kraliçesi Jennifer Lopez, doğum gününün ardından yaş almakla ilgili gelen soruya adeta meydan okudu. Ünlü şarkıcı, son beş yılını değerlendirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 14:30