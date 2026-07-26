Trend Galeri Trend Magazin Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: "Eski halimden bile iyiyim!"

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: "Eski halimden bile iyiyim!"

Ses getiren şarkıları ve enerjisiyle dünyayı peşinden sürükleyen popun kraliçesi Jennifer Lopez, doğum gününün ardından yaş almakla ilgili gelen soruya adeta meydan okudu. Ünlü şarkıcı, son beş yılını değerlendirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.07.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 14:30
Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Geçtiğimiz günlerde 57 yaşına basan Jennifer Lopez, yaş almakla ilgili soruya gülümseyerek cevap verdi.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Lopez, "Ölünceye kadar ilerlemek ve gelişmek zorundasınız. Ben kendimi beş yıl öncesinden bile daha iyi görüyorum, gelişmiş bir versiyonumla karşınızdayım. Kendime bakıyorum ve beş senede çok farklı ve güzel şeyler yaşadım. Hayal ettiğim birçok şeyi gerçekleştirdim ve tüm bunlar dışarıdan daha güzel görünmemi sağladı" dedi.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

FİZİĞİYLE BEĞENİ TOPLAMIŞTI!

Dünyaca ünlü şarkıcı, güçlü sesi ve büyüleyici sahne performanslarıyla yıllardır zirveden inmeyen Jennifer Lopez, 57 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyan formda görüntüsüyle sosyal medyayı bir kez daha sallamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Pazar sabahına gün ağarmadan spor yaparak başlayan efsane yıldız, disipliniyle hayranlarını kendine hayran bırakmıştı.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Paylaştığı fotoğraflarda özellikle karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çeken JLo, spor şıklığını yansıtan beyaz kısa üstü ve siyah spor kıyafetleriyle ayna karşısında poz vermişti.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Ünlü yıldızın fit görüntüsü sadece hayranlarını değil, profesyonelleri de etkilemişti.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı antrenörü Tracy Anderson, Lopez'in bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak "O karın kasları!!!" yorumunu yapmıştı.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Lopez'in ardından diğer ünlü isimlerin de forma kalma ve güzellik sırları merak edildi.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

BU İSİMLERDEN BİRİ DE GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA CHARLİZE THERON OLMUŞTU!

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Charlize Theron, yarım asrı geride bırakmasına rağmen yıllara meydan okuyan görüntüsüyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

50. yaşını kutlayan dünyaca ünlü oyuncu, her daim fit kalmasını sağlayan o çok merak edilen yaşam rutinini ilk kez bu kadar net bir şekilde paylaştı.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Bir dergiye röportaj veren Theron, yaşlanma süreciyle barışık olduğunu vurgularken vücut formunu korumak için alkolden tamamen uzak durduğunu belirtti. Ancak ünlü yıldızın kusursuz fiziği sadece beslenmeye değil, disiplinli bir egzersiz programına dayanıyor.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

VÜCUDUNU DEĞİŞTİREN MUCİZE: PİLATES

Egzersizi bir görev gibi değil, keyif aldığı bir aktivite olarak hayatına dahil eden Theron, "Vücudumu tamamen değiştirdi" dediği Pilates'i rutininin merkezine koyuyor. Haftalık programında çeşitliliğe önem veren yıldızın listesi ise oldukça yoğun:

-Haftada iki kez 90 dakikalık Power Yoga seansları.

-Kardiyo ihtiyacı için haftada dört kez yüksek tempolu Spin (Bisiklet) dersleri.

-Tenis gibi açık hava aktiviteleriyle desteklenen dinamik bir yaşam.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

50'li yaşlarında vücudunun toparlanma sürecinin yavaşladığını dürüstçe itiraf eden oyuncu, "Eğer üç gün spor yapmazsam ve sonra spor salonuna dönersem, ertesi gün yürümekte bile zorlanıyorum." diyerek disiplinden asla ödün vermediğinin altını çiziyor.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

30'LU YAŞLARDA GELEN BÜYÜK DEĞİŞİM

Cilt güzelliğiyle de adından söz ettiren Charlize Theron, gençlik yıllarında makyajıyla uyumak gibi hatalar yaptığını ancak 30'larından sonra büyük bir farkındalık kazandığını söylüyor.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Yıldızın vazgeçilmez güzellik kuralları ise oldukça net:

-Güneş koruması: Hava kapalı bile olsa her gün mutlaka 50 faktör güneş koruyucu kullanıyor.

-Gece bakımı: Serum, göz kremi ve yoğun nemlendirici üçlüsünü asla ihmal etmiyor.

-Profesyonel dokunuş: Her üç haftada bir düzenli olarak profesyonel yüz bakımı yaptırıyor.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

TÜRK GÜZELİ SEDA SAYAN'IN GENÇ KALMA SIRRINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Genç ve dinamik görünümüyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, estetik müdahaleler konusunda açık davrandığını vurgulayarak, tercih ettiği yöntemi samimi ifadelerle paylaştı.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

"Germe yok. Işınla cilt altındaki deriyi yakıyorlar. Ben yaptırdığım bütün işlemleri açıklıyorum, saklamıyorum. Eti yağlı tavaya attığını düşün, nasıl toparlanıyor… Aynı mantık. Bunda germe ya da bıçak izi yok. Makyajsız halimi daha çok beğeniyorum."

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Ünlü sunucu, uygulamanın kalıcı olmadığını belirterek, etkisinin yaklaşık üç hafta içerisinde azaldığını ifade etti.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

MAGAZİN DÜNYASININ "GENÇLİK FORMÜLLERİ

Seda Sayan'ın açık yüreklilikle paylaştığı estetik itiraflarının ardından, gözler diğer ünlü isimlerin yıllara meydan okuyan güzellik sırlarına çevrildi. İşte pürüzsüz ciltleri ve fit görünümleriyle dikkat çeken o isimlerin yöntemleri...

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

NURGÜL YEŞİLÇAY

Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabını en aktif ve eğlenceli kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, takipçileriyle kurduğu samimi bağla sık sık gündeme geliyor.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Esprili paylaşımlarıyla hayranlarını kahkahaya boğan usta oyuncu, bu kez yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını paylaştı.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

"HER AKŞAM YAPIYORUM, ÇOK İŞE YARIYOR!"

50 yaşına basmasına rağmen kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Yeşilçay, genç görüntüsünün sırrını verdi.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

"YÜZ YOGASI YAPIYORUM"

Takipçilerine tavsiyede bulunan ünlü oyuncu, gençlik iksirini şu sözlerle açıkladı: "Yüz yogası yapıyorum her akşam, vallaha çok işe yarıyor aklınızda olsun. Gözaltılarında işe yaramıyor ama."

Estetik yok, işlem yok! Nurgül Yeşilçay genç görünüm formülünü açıkladı: "Her akşam yapıyorum"

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

Doğal yöntemlerle zamana meydan okuyan güzel oyuncunun bu samimi itirafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Biyolojik yaşı 57 ruh yaşı 20! Jennifer Lopez’den meydan okuyan sözler: Eski halimden bile iyiyim!

51 YAŞINDA ZAMANI DURDURAN DİĞER İSİM: ŞEBNEM DÖNMEZ!

Bir çok başarılı yapımda rol alan 51 yaşındaki Şebnem Dönmez, 10 yıllık bekarlığına veda ettiğini duyurmuştu.