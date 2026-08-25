Trend Galeri Trend Magazin Bizim Evin Halleri'nin Misket'i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Bizim Evin Halleri'nin Misket'i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Bizim Evin Halleri dizisinde canlandırdığı Misket karakteriyle hafızalara kazınan Berfu Öngören, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncuların yer aldığı efsane projede gösterdiği performansla akıllarda kalan ünlü isim, 45 yaşındaki son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.08.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 14:27
Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve hafızalarda iz bırakan yapımları arasında yer alan Bizim Evin Halleri, yayınlandığı dönemde ekran başındakileri derin bir hikayenin içine çekmişti.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Beyhan Saran, Meral Niron, Emel Göksu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi Türk tiyatrosunun usta isimlerini kadrosunda buluşturan dizi, samimi aile yapısı ve karakter işleyişiyle izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Geniş oyuncu kadrosuna rağmen projenin şüphesiz en çok akılda kalan ve hikayesiyle iz iz bırakan figürü ise Misket karakteri oldu.

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Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

YILLAR GEÇTİ O AYNI KALDI

Dizide Misket karakterine başarıyla hayat veren Berfu Öngören, yapımın sona ermesinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

İŞTE SON HALİ!

Uzun yıllardır televizyon projelerinde yer almayan ünlü oyuncu, 45 yaşında ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine oturdu.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Ekranlardan uzak kaldığı yıllar boyunca neredeyse hiç değişmeyen ve ilk günkü görünümünü koruyan Berfu Öngören, zarafetiyle adından söz ettirdi.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

45 yaşına basmasına rağmen zamanı adeta durduran oyuncunun son hali, Bizim Evin Halleri izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

ÇİÇEK TAKSİ'NİN NURAY'INI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

Bizim Evin Halleri’nin Misket’i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.