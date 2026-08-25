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Bizim Evin Halleri'nin Misket'i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...
Bizim Evin Halleri'nin Misket'i olarak hafızalara kazınmıştı! 45 Yaşındaki Berfu Öngören yıllar sonra ortaya çıktı: Güzelliğiyle zamanı durdurmuş...
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Bizim Evin Halleri dizisinde canlandırdığı Misket karakteriyle hafızalara kazınan Berfu Öngören, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncuların yer aldığı efsane projede gösterdiği performansla akıllarda kalan ünlü isim, 45 yaşındaki son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 14:27