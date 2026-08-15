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'Bizimkiler' dizisinin 'Nazan'ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

90'lı yıllara damga vurmuş efsane dizi 'Bizimkiler'de 'Nazan' rolüne hayat veren Ayşe Kökçü, son haliyle şaşırttı. İşte ünlü oyuncu Ayşe Kökçü'nün son hali...

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Giriş Tarihi: 15.08.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 15:01
’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

1989-2002 yılları arasında 15 sezon boyunca yayımlanan 'Bizimkiler' dizisi yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardandır.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

15 sezon boyunca yayımlanan ve apartman sakinlerinin yaşantısını anlatan dizi döneminde izleyicisinden büyük ilgi görmüştü.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

'Bizimkiler' dizisinde Nazan karakterini canlandıran Ayşe Kökçü 'Bizimkiler' dizisi başta olmak üzere birçok dizi ve sinema filminde rol alan Kökçü, uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak bir hayat sürdürüyordu.

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’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

AYŞE KÖKÇÜ'NÜN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Şimdilerde 71 yaşında olan Ayşe Kökçü, sakin bir hayat yaşamak istediğinden televizyon ekranlarından uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

2016 yılından beri kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Mete ile mutlu bir beraberlik sürdüren Ayşe Kökcü, yılların eskitemediği güzelliği ile dünyayı gezmeye devam ediyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

ÇİÇEK TAKSİ'NİN POLİS NURAY'IYDI...44'LÜK GÜL GÖLGE'Yİ BİR DE ŞİMDİ GÖRÜN!

Bir dönemin fenomen dizisi Çiçek Taksi'nde hayat verdiği polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Oyunculuğa ara veren 44 yaşındaki isim, birkaç yıl önce kurduğu güzellik merkeziyle kariyerine farklı bir alanda devam ederken sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Bakımlı görünümü ve fit haliyle dikkat çeken Gölge'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü, takipçilerinden beğeni toplamaya devam ediyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

İşte Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin şimdiki hali...

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Estetik yerine küçük dokunuşları tercih ettiğini söyleyen ünlü isim, cilt bakımına ve sağlıklı yaşamına gösterdiği özenle de öne çıkıyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Gül Gölge, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

PEKİ BETON AYŞE NE YAPIYOR?

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Okul hayatını eğlenceli ve öğretici bir dille ekrana taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan "Beton Ayşe", sert tavırları, asi kişiliği ve kendine has tarzıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu sevilen karaktere hayat veren Hayfa Safi Tulun, ekranlardan uzak kaldığı yılların ardından yeniden gündeme geldi.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Bir dönemin sevilen oyuncusu, şöhretli yaşamı geride bırakarak sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Tulun'un bugünlerde bambaşka bir işle uğraştığı ortaya çıktı.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Hayvan sevgisiyle bilinen Hayfa Safi Tulun, yaşamını İstanbul'un Çatalca ilçesinde sürdürüyor. Oyunculuğun ardından yönünü farklı bir alana çeviren ünlü isim, hayvanların yer aldığı projeler için bir hayvan cast ajansı kurarak çalışmalarını bu alanda sürdürüyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkan Tulun'un son görüntüleri de büyük ilgi gördü.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu.özel hayatında da mutlu bir tablo çizdi. Hayfa Safi Tulun, 2008 yılında Yasin Tulun ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Bir dönemin unutulmaz "Beton Ayşe"si, bugün hayvanlara adadığı yaşamıyla takdir toplamaya devam ediyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

PEKİ KISMETSE OLUR'UN ERDEM'İ NE YAPIYOR!

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

SAÇLARINA VEDA ETMİŞ!

Yıllar içindeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacının, imajında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Saçlarına veda eden Dalfidan'ın yeni hali, programın sıkı takipçileri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

’Bizimkiler’ dizisinin ’Nazan’ıydı! Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü son haliyle şaşırttı...

AİLE HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ekranlardan uzak kaldığı süre zarfında hayatında büyük değişiklikler yaşayan Erdem Dalfidan'ın, bu süreçte evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.