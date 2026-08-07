"Bodrum kan ağlıyor" diyenlerin gerçek yüzü: Rahmi Koç uğruna müşteri kovan zihniyet!

Devlet, Türk turizmini canlandırmak ve marka değerini artırmak için yoğun çaba harcarken, Bodrum'un en lüks işletmelerinde sergilenen ayrımcı tavırlar bu çabaları adeta baltalıyor. Son olarak Türkbükü Divan'da Rahmi Koç'un mekana gelişi gerekçe gösterilerek bir ailenin resmen kapı dışarı edilmesi, sektördeki "adamına göre muamele" zihniyetini acı bir şekilde yüzümüze vurdu. Müşteri memnuniyetini ve misafirperverliği hiçe sayan bu skandal, "Bodrum kan ağlıyor" diyen işletmelerin asıl sorununun kendi kibirleri olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.