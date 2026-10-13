Trend Galeri Trend Magazin Bodrum Masalı’nın yıldızından mutlu haber! Oyuncu Serhan Onat sessiz sedasız evlendi!

Bodrum Masalı’nın yıldızından mutlu haber! Oyuncu Serhan Onat sessiz sedasız evlendi!

'Bodrum Masalı' dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Serhan Onat'tan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yıl Merve Küsmenoğlu ile nişanlanan ünlü oyuncu, sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 13:18
Bodrum Masalı’nın yıldızından mutlu haber! Oyuncu Serhan Onat sessiz sedasız evlendi!

"Bodrum Masalı", "Meryem", "Akıncı" ve "Kendi Düşen Ağlamaz" gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Serhan Onat, hayatını Merve Küsmenoğlu ile birleştirdi.

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Geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan çift, birlikteliklerini nikah masasıyla taçlandırdı.

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Aile fertleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştiren mutlu çifti, oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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Çiftin nikah şahitliğini üstlenen güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, törenden renkli bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak ikilinin mutluluğuna ortak oldu. Paylaşım kısa sürede hayranlarından ve sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

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IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

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ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

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TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

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NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

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