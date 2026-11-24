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Bodrum ve İstanbul arasında mekik dokuyor! Seray Sever'den ikizleri ve yoğun temposu hakkında açıklama...
Bodrum ve İstanbul arasında mekik dokuyor! Seray Sever'den ikizleri ve yoğun temposu hakkında açıklama...
49 yaşında anne olarak büyük bir mutluluk yaşayan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve ikiz kızları Alya ile Sofia ile birlikte görüntülendi. Sever, çekimler nedeniyle Bodrum ve İstanbul arasında mekik dokuduğunu belirterek yorucu programını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:06
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 09:13