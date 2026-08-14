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Bora Cengiz'den Ahu Yağtu'ya romantik kutlama! "İlk sene-i devriyemiz"

Bora Cengiz ve Ahu Yağtu'dan çok özel bir haber geldi! Ünlü çiftin sosyal medyaya düşen o karesi takipçilerini adeta sevince boğdu. Bakın yakışıklı oyuncu, sevgilisine nasıl seslendi?

Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 11:38
Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Ahu Yağtu, kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz ile aşk orucunu bozmuştu.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, son olarak geçtiğimiz günlerde el ele Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Muhabirlerin sorularını yanıtlamayan Yağtu, "Sokakta röportaj vermiyoruz" diyerek soruları geri çevirmişti.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Magazin dünyasının yakından takip ettiği ikili, mutlu beraberliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sevilen çift, bu özel günlerinde kural bozdu. Bora Cengiz, sosyal medya hesabından Ahu Yağtu ile araç içinde çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf yayınladı. Çiftin bu samimi pozu, hayranlarından tam not alarak kısa sürede magazin gündemine oturdu.

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Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

"İLK SENE-İ DEVRİYEMİZ"

Cengiz, paylaştığı romantik karenin üzerine sevgilisi Ahu Yağtu'yu etiketleyerek "İlk sene-i devriyemiz" notunu düştü ve kırmızı bir gül emojisi ekledi. Ünlü çift, böylece birlikteliklerinin birinci yıldönümünü tüm sevenleriyle coşkuyla kutlamış oldu.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Öte yandan televizyon ekranlarının tanınan simalarından Ahu Yağtu, yer aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk yıllarına uzanan nostaljik bir kareyle gündeme gelmişti.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Ahu Yağtu'nun televizyon dünyasındaki bu popülerliğe henüz ulaşmadığı, podyumlarda yeni yeni boy gösterdiği 90'lı yıllara ait bir gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan karede, sağ tarafta yer alan kısa saçlı genç kızın Ahu Yağtu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Dönemin modası olan ince kaşları ve küt kesim saçlarıyla objektife poz veren oyuncunun, aradan geçen yıllara rağmen karakteristik yüz hatlarını ve bakışlarındaki o doğal ifadeyi korumuş olması dikkatli gözlerden kaçmadı.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Kariyerine model olarak adım atıp ardından televizyon dünyasında kendine yer edinen ismin bu nostaljik fotoğrafı, takipçilerini geçmişe götürdü.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

YEŞİLÇAM GÜZELİ DE GEÇMİŞE GÖTÜRMÜŞTÜ...

Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, son olarak hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturmuştu.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "nostalji" notuyla yayınlamıştı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU...

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına "Kavak Yelleri" notunu düşmüştü.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU...

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturmuştu.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozmuştu.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir sürprize imza attı. Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaşmıştı.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

"NE ÇİRKİNMİŞİZ EBRU ÖZÜR!"

Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, "24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!" notunu düştü. Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyememişti.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

SERDAR ORTAÇ'TAN FERDİ TAYFUR NOSTALJİSİ...

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

Bora Cengiz’den Ahu Yağtu’ya romantik kutlama! İlk sene-i devriyemiz

Zaman zaman gerçekleştirdiği samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, bu defa takipçilerini hüzünlü ve bir o kadar da kıymetli bir geçmişe götürmüştü.