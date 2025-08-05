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Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç'tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...
Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç'tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Konser sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ortaç, gazetecilerin yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt verdi. Evlilik sözleşmesi sorusuna verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekti! İşte o açıklama…
Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:30