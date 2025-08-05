Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

"NE ÇOCUK VAR NE SERVET"

İstanbul Boğazı'na karşı konumlanmış 8 odalı, 750 metrekarelik bir villası olduğu bilinen Ortaç şu ifadeleri kullandı: "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."