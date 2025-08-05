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Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç'tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Konser sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ortaç, gazetecilerin yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt verdi. Evlilik sözleşmesi sorusuna verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekti! İşte o açıklama…

Giriş Tarihi: 05.08.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:30
Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

"Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna net bir şekilde "Hayır, bir daha evlenmeyeceğim" diyerek özel hayatına dair kararını duyurdu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Evlilik konusuna dair düşüncelerini de paylaşan Serdar Ortaç, evlilik sözleşmesi yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi: "Yeniden evlenirsem, evlilik sözleşmesi yapmam. Zaten daha önce de yapmadım."

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

"ARTIK EVİM DE YOK!"

Maddi durumu hakkında da açıklamada bulunan sanatçı, "Artık evim de yok. Evimi çalışanlarıma bağışladım" diyerek herkesi şaşırttı.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Bir döneme damga vuran şarkıları ve sansasyonel açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ortaç, son yıllarda özel hayatındaki iniş çıkışlarla da adından söz ettiriyor.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Daha önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenip boşanan ünlü isim, bu açıklamalarıyla özel hayat defterini kapattığını da ilan etmiş oldu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

"GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAĞIMLILIĞINA DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU!"

Bir döneme enerjisi ve şarkılarıyla damga vuran Serdar Ortaç, uzun zamandır mücadele ettiği MS hastalığı yüzünden zor günlerden geçiyor.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Ortaç, bir dönem yürüme güçlüğü yaşayarak tekerlekli sandalye yardımıyla sahneye çıkmak zorunda kalmıştı. Ancak katıldığı bir konserde yaptığı "Sağlığıma yeniden kavuştum, yürüyebiliyorum, hatta bisiklet bile sürebiliyorum" açıklaması, eski gücüne kısmen de olsa kavuştuğunu ortaya koymuştu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

"ÖMRÜM 10 YIL KALDI"

Ancak ünlü popçu hastalığına dair başka bir açıklama yaparak "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok." demişti. Ortaç'a sevenlerinden birçok destek mesajı gelmişti.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

'ÖLDÜ' HABERLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Son olarak sağlık sorunlarıyla mücadele eden Serdar Ortaç, Instagram hesabından hakkında çıkan 'öldü' haberlerine cevap verdi.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Sosyal medyadan video paylaşan Serdar Ortaç, ''Ölüm haberlerim çıkmış, Serdar öldü diye. Ölmedim. '' dedi.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

YENİ AÇIKLAMALARIYLA BU KEZ DE GÜNDEM OLDU!

Bu açıklamaların ardından Serdar Ortaç, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Ünlü şarkıcı 'yalan makinesi'ne bağlı olarak yaptığı röportajda kumarla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla yine gündem oldu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

"İĞRENÇ BİR ŞEY"

Ünlü şarkıcı, "İğrenç bir şey! Üstüne söylenecek bir şey yok artık. Kumar aileni bitirir, paranı bitirir, aileni bitirir, sağlığını bitirir, kumarın bitirmediği hiçbir şey yok. Kumar en zararlı alışkanlık. İçkiden daha kötüdür. Sigaradan da kötüdür" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'tan samimi açıklama: Kumar bir gecede öldürür, intihar edersin!

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

"KUMAR BİR GECEDE ÖLDÜRÜR! İNTİHAR EDERSİN"

Ayrıca Ortaç, "Kumar bir gecede öldürür. İntihar edersin, dengen şaşar, arkadaşların terk eder. Para aramaya çalışırsın, önüne gelenden borç alırsın bir bakarsın sabaha karşı birini aramışsın ve borç istemişsin. Seni küçültür, seviyeni düşürür, kaliteni bitirir öyledir kumar" açıklamalarında bulundu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

VASİYETİNİ DE AÇIKLADI!

Öte yandan Serdar Ortaç geçen günlerde vasiyetini açıklayarak gündem olmuştu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

"NE ÇOCUK VAR NE SERVET"

İstanbul Boğazı'na karşı konumlanmış 8 odalı, 750 metrekarelik bir villası olduğu bilinen Ortaç şu ifadeleri kullandı: "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Öte yandan Serdar Ortaç'ın ortaya çıkan mal varlığından sonra şarkıcı Emrah'ın da serveti gündem olmuştu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

REKOR SERVET

Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi. İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ DİĞER ÜNLÜLER

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

AJDA PEKKAN

En zengin ünlüler listesinin üst sıralarının vazgeçilmezi haline gelen Süperstar, 70 milyon dolara ulaşan kabarık bir banka hesabına sahip. Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı.

Boşandıktan sonra bir türlü kendine gelememişti! Serdar Ortaç’tan olay evlilik sözleşmesi çıkışı: Meğer bütün malı mülkü...

SERENAY SARIKAYA

Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu belirtiliyor. Rol aldığı dizi ve reklamlardan kazandığı parayı gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Serenay Sarıkaya. son dönemlerde de Marmaris'e yatırım yapmayı planlıyor.