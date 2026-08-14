Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!
Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. İzmir'in tanınmış hekimlerinden Özlem Gültekin'in ofisinde rahatsızlandığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Gültekin'in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu. Cenazesi bugün İzmir'de toprağa verilecek.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 14:01