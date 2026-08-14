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Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. İzmir'in tanınmış hekimlerinden Özlem Gültekin'in ofisinde rahatsızlandığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Gültekin'in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu. Cenazesi bugün İzmir'de toprağa verilecek.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 14.08.2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 14:01
Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

Haber spikeri Erhan Çelik ile 2019 yılında evlenen Op. Dr. Özlem Gültekin'den acı haber geldi.

Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gültekin'in hayatını kaybettiği, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla açıklandı. İzmir'in tanınmış hekimlerinden Özlem Gültekin ofisinde rahatsızlandığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

VEFAT HABERİ KLİNİĞİNİN HESABINDAN DUYURULDU

Özlem Gültekin'in kliniğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda Gültekin'in cenaze törenine ilişkin bilgiler de duyuruldu. Gültekin'in cenazesinin 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

1977 doğumlu olan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl katıldığı uzmanlık sınavında Türkiye derecesi elde ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını aldı.

Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

Çeşitli hastanelerdeki görevlerinin ardından 2012 yılında kendi kliniğini kuran Gültekin, kadın hastalıkları ve doğum valanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

2019'DA ERHAN ÇELİK İLE EVLENMİŞTİ

Op. Dr. Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir'de düzenlenen törenle evlenmişti.

Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. İlerleyen süreçte fikir ayrılıkları yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Gültekin'in hayatını kaybettiği sırada çiftin boşanma sürecinde olduğu öğrenildi.

Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

Op. Dr. Özlem Gültekin'in cenazesi, 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazını müteakip İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılarak Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör