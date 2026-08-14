Boşanma aşamasındalardı... Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti!

1977 doğumlu olan Op. Dr. Özlem Gültekin, 1994 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl katıldığı uzmanlık sınavında Türkiye derecesi elde ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını aldı.