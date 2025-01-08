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Boy kompleksini yıkan isimler! 1,60'ın altında olup güzellik kalıplarını terse çeviren ünlüler

Uzun boylu olmak makbul güzellik standartlarının bir parçasıymış gibi davranılsa da aslında yetenekleri, hayata dair duruşlarıyla tüm bu kalıpları alt üst eden bir tavır gösteriyorlar. Peki sahnede ve ekranda devleşen ama aslında 1.60'ın altındaki bu ünlü isimler kim mi dersiniz? İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:39
Boy kompleksini yıkan isimler! 1,60’ın altında olup güzellik kalıplarını terse çeviren ünlüler

Kendi alanında birçok başarılı işe imza atmış ünlülerin fiziksel özellikleriyle ilgili sıklıkla gündeme gelen çeşitli konu başlıkları var! Estetikleri, kiloları veya incelik ölçütleri... Peki boyları? Adeta devleşen isimlerin aslında boylarını duyduğunuzda isimlerin önüne geçemediğini görecek ve çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler dünyasının boylarıyla güzellik kıstaslarını yerle bir eden isimleri...

Boy kompleksini yıkan isimler! 1,60’ın altında olup güzellik kalıplarını terse çeviren ünlüler

SEVDA ERGİNCİ

Genç oyuncu minyonluğu yüzünden de belli olsa da 1.59'luk boyuyla olduğu gibi yeteneği de ilgi topluyor.

Boy kompleksini yıkan isimler! 1,60’ın altında olup güzellik kalıplarını terse çeviren ünlüler

ECE SEÇKİN

Şarkılarıyla herkesin diline pelesenk olan isimlerden Ece Seçkin'in 1.55 olduğunu biliyor muydunuz?

Boy kompleksini yıkan isimler! 1,60’ın altında olup güzellik kalıplarını terse çeviren ünlüler

SİMGE SAĞIN

"Aşkın Olayım" şarkısıyla aylarca dillerden düşmeyen, Icardi hayranlığıyla bilinen Simge Sağın ise 1.58 boyunda.

Boy kompleksini yıkan isimler! 1,60’ın altında olup güzellik kalıplarını terse çeviren ünlüler

SEZEN AKSU

Minik Serçe'miz, pop müziğimizin efsane ismi ise tam 1.55 boyunda!

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