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Boy kompleksini yıkan isimler! 1,60'ın altında olup güzellik kalıplarını terse çeviren ünlüler
Boy kompleksini yıkan isimler! 1,60'ın altında olup güzellik kalıplarını terse çeviren ünlüler
Uzun boylu olmak makbul güzellik standartlarının bir parçasıymış gibi davranılsa da aslında yetenekleri, hayata dair duruşlarıyla tüm bu kalıpları alt üst eden bir tavır gösteriyorlar. Peki sahnede ve ekranda devleşen ama aslında 1.60'ın altındaki bu ünlü isimler kim mi dersiniz? İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 08.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:39