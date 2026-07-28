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Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey'e sahnede akılalmaz sürpriz... "İlk kez yiyorum"
Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey'e sahnede akılalmaz sürpriz... "İlk kez yiyorum"
Geçen hafta yeni yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Merve Özbey, konserinin finalinde sahneye getirilen sürprizle neye uğradığını şaşırdı. Sıra dışı doğum günü pastasını karşısında gören Özbey, şaşkınlığını gizleyemeyerek "İlk kez yiyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:46