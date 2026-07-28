Trend Galeri Trend Magazin Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey'e sahnede akılalmaz sürpriz... "İlk kez yiyorum"

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey'e sahnede akılalmaz sürpriz... "İlk kez yiyorum"

Geçen hafta yeni yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Merve Özbey, konserinin finalinde sahneye getirilen sürprizle neye uğradığını şaşırdı. Sıra dışı doğum günü pastasını karşısında gören Özbey, şaşkınlığını gizleyemeyerek "İlk kez yiyorum" ifadelerini kullandı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:37 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 15:46
Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

23. Uluslararası Erbaa Yaprak Fest'in finalinde sahne alan Merve Özbey, güzel bir konsere imza attı.

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

Geçen hafta yaş gününü kutlayan Özbey için hazırlanan yaprak sarmalarından oluşturulan doğum günü pastası ise geceye renk kattı.

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

Şaşkınlık yaşayan şarkıcı "İlk kez yiyorum" ifadelerini kullanarak alkışlar eşliğinde mumları üfledi.

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Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

KIZIYLA GEÇİRDİĞİ EĞLENCELİ ANLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde kızı Elif Özüm ile geçirdiği keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda, küçük Elif'in annesine yaptığı makyaj videosu magazin dünyasına damga vurmuştu.

Küçük makyöz iş başında! Merve Özbey'in kızı annesini boya küpüne çevirdi…

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

Minik Elif'in annesinin yüzünü adeta bir tuval gibi kullandığı görülmüştü. Klasik makyaj malzemelerini bir kenara bırakıp renk renk boyalarla annesinin yüzünü, gözünü ve her yerini boyayan küçük kızın o rahat tavırları izleyenleri gülümsetmişti.

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey’e sahnede akılalmaz sürpriz... İlk kez yiyorum

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN