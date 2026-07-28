Böyle doğum günü pastası görülmedi! Şarkıcı Merve Özbey'e sahnede akılalmaz sürpriz... "İlk kez yiyorum"

Minik Elif'in annesinin yüzünü adeta bir tuval gibi kullandığı görülmüştü. Klasik makyaj malzemelerini bir kenara bırakıp renk renk boyalarla annesinin yüzünü, gözünü ve her yerini boyayan küçük kızın o rahat tavırları izleyenleri gülümsetmişti.