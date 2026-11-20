SAÇLARININ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya'nın büyüdüğü ve saç rengini değiştirdiği görülmüştü. Daha önce sarışın olan Asya saçının rengini kahverengiye boyatmıştı.

"ABLA- KARDEŞ GİBİLER"

Birçok takipçi bu poza, 'abla- kardeş gibiler' derken bazı takipçiler de 'Yeliz fotoşopu fazla kaçırmış' gibi yorumlarda bulunmuştu.