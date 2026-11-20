Trend
Galeri
Trend Magazin
Boyu annesini bile geçti! Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya Tuana'nın son halini görenler benzerliğe şaşırdı...
Boyu annesini bile geçti! Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya Tuana'nın son halini görenler benzerliğe şaşırdı...
2000'li yılların başında televizyon dünyasında yıldızı parlayan Yeliz Yeşilmen'in kızı Asya Tuana Akbaş, annesiyle verdiği son pozla gündeme geldi. 2010 doğumlu olan Asya Tuana'nın annesinin boyunu geçtiği görülürken, ikilinin birbirine olan benzerliği de dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 15:35