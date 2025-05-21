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"Bu aşkı da yürümedi" deniyordu! Şeyma Subaşı - Teixeira aşkında sürpriz gelişme: İddialara bu yorum son verdi!
"Bu aşkı da yürümedi" deniyordu! Şeyma Subaşı - Teixeira aşkında sürpriz gelişme: İddialara bu yorum son verdi!
Sosyal medya paylaşımları ve çalkantılı özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile olan ilişkisindeki belirsizlikle gündemdeydi. Fakat tüm bu iddialara tek bir yorum son verdi! İşte aşktaki sürpriz gelişme…
Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:45