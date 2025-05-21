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"Bu aşkı da yürümedi" deniyordu! Şeyma Subaşı - Teixeira aşkında sürpriz gelişme: İddialara bu yorum son verdi!

Sosyal medya paylaşımları ve çalkantılı özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile olan ilişkisindeki belirsizlikle gündemdeydi. Fakat tüm bu iddialara tek bir yorum son verdi! İşte aşktaki sürpriz gelişme…

Giriş Tarihi: 21.05.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 11:45
Bu aşkı da yürümedi deniyordu! Şeyma Subaşı - Teixeira aşkında sürpriz gelişme: İddialara bu yorum son verdi!

Miami, Bali ve İstanbul arasında kurduğu üç kıtaya yayılan hayatında aşkı yeniden bulan Subaşı, uzun süredir Teixeira ile bir paylaşım yapmamasıyla takipçilerini merakta bırakmış, ayrılık iddialarını da beraberinde getirmişti.

Bu aşkı da yürümedi deniyordu! Şeyma Subaşı - Teixeira aşkında sürpriz gelişme: İddialara bu yorum son verdi!

Geçmişte, sevgilisi için "Hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım biri" diyen fenomen isim, kendi programında yaptığı romantik açıklamalarla ilişkisinin ne kadar derin olduğunu vurgulasa da hep bir soru işareti bulunuyordu.

Bu aşkı da yürümedi deniyordu! Şeyma Subaşı - Teixeira aşkında sürpriz gelişme: İddialara bu yorum son verdi!

"Ruhum o kişiyle evli. Onunla kendimi daha çok seviyorum, kendimi onda görüyorum," ifadeleriyle aşkını tanımlayan Subaşı, evliliğe kapılarını kapatsa da duygusal bir bağlılık içinde olduğunu dile getirmişti.

Bu aşkı da yürümedi deniyordu! Şeyma Subaşı - Teixeira aşkında sürpriz gelişme: İddialara bu yorum son verdi!

Ancak son haftalarda ikilinin sosyal medya sessizliği, ayrılık iddialarını güçlendirse de gelen bir yorumla son nokta konulmuş oldu.

Bu aşkı da yürümedi deniyordu! Şeyma Subaşı - Teixeira aşkında sürpriz gelişme: İddialara bu yorum son verdi!

İŞTE O YORUM!

Teixeira'dan gelen Instagram yorumu, "aşkları bitti" söylentilerini tek bir görselle yok etti! Fakat aşklarının ne aşamada olduğu yine de takipçilerinin merak konularının başında geliyor.