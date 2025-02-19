Şeyma Subaşı kazancını nereye yatırdığını tek tek anlattı | Video

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Şeyma Subaşı A Para'da yayınlanan Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programındaki açıklamalarıyla gündem oldu. Subaşı 'Kazancını nereye yatırıyorsun?' sorusuna böyle cevap verdi.