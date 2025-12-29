Trend
Galeri
Trend Magazin
'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Nihal Candan'ın kardeşi Bahar'dan tepki çeken paylaşım: "Yazık etti kendine"
'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Nihal Candan'ın kardeşi Bahar'dan tepki çeken paylaşım: "Yazık etti kendine"
Bir moda programıyla adını duyuran Nihal Candan'ın 20 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından, kız kardeşi Bahar Candan sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Bahar Candan'ın son paylaşımı ise kısa sürede tepki topladı.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 09:26