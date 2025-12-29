Trend Galeri Trend Magazin 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Nihal Candan'ın kardeşi Bahar'dan tepki çeken paylaşım: "Yazık etti kendine"

Bir moda programıyla adını duyuran Nihal Candan'ın 20 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından, kız kardeşi Bahar Candan sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Bahar Candan'ın son paylaşımı ise kısa sürede tepki topladı.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 09:26
Bir moda programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Bu süreçte gözler, Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan'a çevrildi. Ablasının vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla tartışma yarattı.

Son olarak Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Bahar Candan kahve içtiği sırada ablasının siyah- beyaz fotoğrafıyla paylaşım yapıp, "Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla" notunu düştü. Kardeş Candan'ın hikayesi kısa sürede gündeme yerleşti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "İkisi de yazık etti kendine" "Çok farklı çalışıyor kafalar" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

TİKTOK PAYLAŞIMIYLA DA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ailesinin acısı henüz tazeyken kız kardeşi Bahar Candan'ın geçen günlerde TikTok'ta yayınladığı videoya da tepki yağmıştı.

Bahar Candan'dan gelen dans paylaşımı tepki topladı: Tedavi olun!

"BENİ HİÇBİR ATEŞ YAKAMAZ..."

TikTok'ta 'beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim' sözlerinin yer aldığı bir video yayınlayan Bahar Candan bu videoda bir de dans etti. Bazı sosyal medya takipçileri ise Bahar Candan'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu.

"TEDAVİ OLUN"

Bazı kullanıcılar, "Hiçbiriniz iyi değilsiniz. Tedavi olun", "Nihal'in en büyük şanssızlığı sanırım seninle bu yolda yürümüş olmasıymış" ve "Sen hastasın Bahar" gibi yorumlarda bulunmuştu.

NİHAL CANDAN'IN VEFATI SONRASI NELER YAŞANDI?

Evlat acısıyla sarsılan anne Umut Candan, kızının vefatından sonra sık sık sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyor.

NİHAL CANDAN'IN SON MESAJLARINI AÇIKLADI!
Umut Candan kızı ve kızının eşi Faruk Çiçek hakkında sosyal medya hesabında şunları söyledi; "Nihal son zamanlarındaydı hellallik istenecek durumda değildi. Nihal hastanedeyken tatildeydi. (Sağlık sigortasını bile elinden almıştı. İnsan soyadını taşıyan birine bu kadar acımasız nasıl oluyor anlamam mümkün değil.) Cezaevi öncesinde boşanma kararı falan da yoktu. Cezaevindeyken ilk iki ay çok iyiydi. Sonrasında bıraktı."

"KEDİNİN FAREYLE OYNADIĞI GİBİ OYNAMIŞ"

"Çıktıktan sonra tekrar ilgilenmiş. Bir ilgilenmiş bir bırakmış, bir ilgilenmiş bir bırakmış. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış. Tüm kanıtlar Nihal'in telefonunda var. Ben de Nihal öldükten sonra yeni gördüm. Öldüğünde görüştüklerinden haberim yoktu. Allah'a havale ediyorum."

"SANA İYİ BİR ANNE OLAMADIM"

Geçtiğimiz günlerde ise Umut Candan, "Belli ki sana iyi bir anne olamadım kuzum benim. Her zaman hep birlikteydik ama neyi atladım, neyi gözden kaçırdım, neyi yanlış yaptım bilemiyorum. Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum. Belki her istediğini yapmaktı... Belki de sana gereğinden fazla güvenmekti hatam... Çünkü Nihal yanlış yapmazdı, her şeyin en iyisini en güzelini en doğrusunu bilirdi Nihal'im... Beslenmesinde, sağlıklı yaşamında..." ifadelerini kullanmıştı

TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ!
Umut Candan geçen gün de, ablasının ölümünden kısa bir süre sonra Mersin'e gidip denizde görüntülenmesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan kızı Bahar Candan için bir açıklama yaparak, sosyal medyada yöneltilen tepkilere adeta feryat etmişti.

"BAHAR'I DA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAYIN"

Anne Candan paylaşımına, "Fake klavye şövalyeleri ve fake insancıklar okuyun, ve o lağım kokan pis ağzınızı kapatın. Nihal'i öldürdünüz Bahar'ı da öldürmeye çalışmayın.

Siz uzaktan hiçbir gerçeği bilemezsiniz. Candanlar'ın üzerinden prim yapmayı ve iğrenç hayatınıza ortak aramayı bir kesin artık. Bahar'ı da rahat bırakın."

Umut Candan'ın bu paylaşımı kısa süre Instagram da yankı bulmuştu.

"İYİLEŞMEMEK İÇİN DİRETTİ"

Öte yandan anne Candan geçen haftalarda da kızının ölümü hakkında ilk kez konuşmuştu.

Kızının hastalık ve vefat sürecinden bahseden Umut Candan, "Uğraştı ve kaldıramadı. Bir yandan cezaevine girmesi, diğer yanda çok sevdiği eşinin vefasızlığı... O çok hassas yürekli bir kızdı, taşıyamadı. Süreç o kadar hızlı ilerledi ki anlayamadık.

Yememeye başladı tekrar, spor yapıyordu. 'İyiyim' diyordu ama aslında hiç iyi değilmiş. Dört hastane gezdik ama hiçbiri merhem olamadı kızıma. Çünkü bence kendi iyileşmemek için diretti." ifadelerini kullanmıştı.

Psikolojik destek aldığını belirten anne Candan, ortanca kızı Bahar'ın evlenmesini istediğini belirtti. Bunun sebebini ise şu sözlerle açıklamıştı: "Bahar'ın merhametli, vicdanlı, karakterli, düzgün biri ile evlenip çocuğu olursa Nihal tekrar doğar diye düşünüyorum.

"BAHAR EVLENİRSE NİHAL YENİDEN DOĞAR"

En az dört tane doğurmasını istiyorum. Biliyorum Nihal, muhakkak dönüş yapacak bize o şekilde. Zaten Bahar da kabul etti. Bir an evvel görücü usulü ile evlenmesini istiyorum. Helal süt emmiş biri olsun yeter. Başka da bir kıstasım yok."

"SİZİ ERKEN BIRAKIRSAM BENİ AFFEDİN" DEDİ

Kızının son günlerini anlat Umur Candan, "En son gün zaten konuşamıyordu ama birkaç gün öncesinde veda eder gibi bir hâli vardı. "Beni hiç unutmayın, sizi seviyorum ve hiç suçum yok, sizi erken bırakırsam beni affedin" dedi. Yoğun bakımda son gün ise en son babasıyla göz hareketleriyle konuşmuş.

"KOCASINI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kocası Faruk Çiçek, demiş ki 'Helalleştik'. Onun helalleşecek bir hali yoktu ki. Yaşayan bir ölüyle nasıl helalleşir insan? Onu Allah'a havale ediyorum. Biz iyi insanlardık, kimseye zararımız yoktu." dedi.

"ÇOK GEÇ KALMIŞTIK"

Umut Candan kızı Nihal'in moda programına katıldığından haberi olmadığını söyleyerek, " O yarışma programına bizim rızamız yoktu. Nihal, üniversitede okurken yurttaki arkadaşlarıyla başvurmuşlar ve çok geç kalmıştık biz öğrendiğimizde. Benim kızlarım hukuk okuyan, eğitimli çocuklardı." şeklinde cevap verdi.

NİHAL CANDAN KİMDİR?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, bir moda programıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.