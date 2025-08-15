Bahar Candan’dan gelen dans paylaşımı tepki topladı: Tedavi olun!
30 yaşındaki Nihal Candan, anoreksiya nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran’da hayata gözlerini yumdu. Nihal Candan’ın vefatıyla ortaya atılan iddialar da magazin gündeminde bir süre yer aldı. Ailesinin acısı henüz tazeyken kız kardeşi Bahar Candan’ın bugün TikTok’ta yaptığı paylaşım ise tepki topladı. İşte Bahar Candan’ın o paylaşımı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
Bahar Candan’dan gelen dans paylaşımı tepki topladı: Tedavi olun! 15.08.2025 | 00:17
00:33
Oyuncu İlker Aksum minik kızı Lila’yı sahilde paylaştı! 14.08.2025 | 19:57
00:36
00:55
Kobra Murat’ın kızının sözünde takılan takılar sosyal medyada gündem oldu! 13.08.2025 | 22:58
01:01
İrem Derici katıldığı düğünde sevgilisinden sürpriz evlilik teklifi aldı! 13.08.2025 | 00:02
03:02
Müge Anlı ile ‘Güven Bana’da bütün soruları doğru cevaplandırdılar! 12.08.2025 | 23:21
02:41
00:35
Jennifer Lopez konseri sırasında böcek istilasından böyle kurtuldu 11.08.2025 | 21:38
00:27
İbrahim Tatlıses söyledi, İdo ve Yasemin Şefkatli dans etti | Video 11.08.2025 | 16:09
00:15
00:59
05:57
İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı | Video 06.08.2025 | 08:51
00:12
Alişan'ın oğlundan pinpon topuyla şov | Video 04.08.2025 | 13:00
01:01
00:45
Ferdi Tayfur'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.07.2025 | 16:15
00:31
Kim Milyoner Olmak İster? 31 Temmuz Perşembe 31.07.2025 | 08:55
00:44
Metin Şentürk'ten duygusal paylaşım... Kardeşi için dua istedi! 30.07.2025 | 12:13
01:00
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! 30.07.2025 | 10:39
00:51