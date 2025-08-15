Bahar Candan’dan gelen dans paylaşımı tepki topladı: Tedavi olun!

30 yaşındaki Nihal Candan, anoreksiya nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran’da hayata gözlerini yumdu. Nihal Candan’ın vefatıyla ortaya atılan iddialar da magazin gündeminde bir süre yer aldı. Ailesinin acısı henüz tazeyken kız kardeşi Bahar Candan’ın bugün TikTok’ta yaptığı paylaşım ise tepki topladı. İşte Bahar Candan’ın o paylaşımı!