Barış Alper Yılmaz'ın köpeğiyle horon oynadığı anlar gündem oldu | Video

14 Mayıs 2026 | 11:56

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla sahada gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı futbolcu bu kez kariyeriyle değil, köpeğiyle paylaştığı eğlenceli anlarla gündeme geldi. Yılmaz'ın köpeğiyle birlikte horon oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaşması kısa sürede büyük ilgi gördü. Neşeli görüntülerde yıldız futbolcunun horondaki enerjisi izleyenleri gülümsetti.