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Bu kez de 'evrenle' konuştu! Yusuf Güney'den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım
Bu kez de 'evrenle' konuştu! Yusuf Güney'den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım
Bir süredir şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yusuf Güney, son olarak katıldığı bir programda dikkat çeken bir itirafta bulundu. 'Evren bana mesaj gönderdi' diyen Güney, sözleriyle tekrar kafaları karıştırdı...
Giriş Tarihi: 14.05.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 12:19