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Bu kez de 'evrenle' konuştu! Yusuf Güney'den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım

Bir süredir şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yusuf Güney, son olarak katıldığı bir programda dikkat çeken bir itirafta bulundu. 'Evren bana mesaj gönderdi' diyen Güney, sözleriyle tekrar kafaları karıştırdı...