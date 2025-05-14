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Bu kez de 'evrenle' konuştu! Yusuf Güney'den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım

Bir süredir şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yusuf Güney, son olarak katıldığı bir programda dikkat çeken bir itirafta bulundu. 'Evren bana mesaj gönderdi' diyen Güney, sözleriyle tekrar kafaları karıştırdı...

Giriş Tarihi: 14.05.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 12:19
Bu kez de ’evrenle’ konuştu! Yusuf Güney’den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran Yusuf Güney, artık bambaşka konularla gündeme geliyor.

Bu kez de ’evrenle’ konuştu! Yusuf Güney’den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım

Uzun zamandır astral seyahat ve uzaylılarla ilgilenen Güney, sık sık bu konuyla alakalı sosyal medya hesabında paylaşım yapıyor.

Bu kez de ’evrenle’ konuştu! Yusuf Güney’den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Güney, zaman zaman eleştiri oklarının da hedefi oluyor.

Bu kez de ’evrenle’ konuştu! Yusuf Güney’den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım

'EVREN BANA MESAJ GÖNDERDİ'

Son olarak Yusuf Güney katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güney programda, "Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Evren, bana mesaj gönderdi. 'Otur yerine kaybolma' dedi" şeklinde konuştu.

Bu kez de ’evrenle’ konuştu! Yusuf Güney’den kafa karıştıran açıklamalar: Ortalıktan kaybolacaktım

Yusuf Güney aynı zamanda geçen gün "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum" açıklaması yaparak yeni işi hakkında bilgi vermişti.